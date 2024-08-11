В пермском приюте помощи диким животным уже 6 птиц, которые нуждаются в помощи

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В благотворительном приюте для помощи диким животным «Лисичкин терем» требуется рентген 6 птицам. Одна из них — ушастая сова с травмой крыла, была найдена на трассе, где неудачно «встретилась» с автомобилем. Еще одна — болотная сова из Осы с открытым переломом крыла. Два ястреба перепелятника, также с переломами. И из Соликамска везут козодоя. Все птички молодые, этого года. Необходима помощь с оплатой рентгена и закупкой корма для птиц.
Кроме птиц, в приюте на лечении и выкорме находятся лисица, ёж и птенцы стрижей.