В пермском приюте помощи диким животным уже 6 птиц, которые нуждаются в помощи

В благотворительном приюте для помощи диким животным «Лисичкин терем» требуется рентген 6 птицам. Одна из них — ушастая сова с травмой крыла, была найдена на трассе, где неудачно «встретилась» с автомобилем. Еще одна — болотная сова из Осы с открытым переломом крыла. Два ястреба перепелятника, также с переломами. И из Соликамска везут козодоя. Все птички молодые, этого года. Необходима помощь с оплатой рентгена и закупкой корма для птиц.