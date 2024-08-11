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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:16

В пермском приюте помощи диким животным уже 6 птиц, которые нуждаются в помощи

В пермском приюте помощи диким животным уже 6 птиц, которые нуждаются в помощи

11 августа 2024, 12:14
Фото: приюта «Лисичкин терем»
В приюте «Лисичкин терем», как рассказала его создательница, уже шесть птиц, нуждающихся в ветеринарной помощи, кормлении, уходе.

В благотворительном приюте для помощи диким животным «Лисичкин терем» требуется рентген 6 птицам. Одна из них — ушастая сова с травмой крыла, была найдена на трассе, где неудачно «встретилась» с автомобилем. Еще одна — болотная сова из Осы с открытым переломом крыла. Два ястреба перепелятника, также с переломами. И из Соликамска везут козодоя. Все птички молодые, этого года. Необходима помощь с оплатой рентгена и закупкой корма для птиц.

Кроме птиц, в приюте на лечении и выкорме находятся лисица, ёж и птенцы стрижей.

#Дикие животные#Приют для животных#Совы#Ястребы#Лисичкин терем
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