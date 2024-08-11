В Соцфонде России рассказали, как самозанятым оформить единое пособие на детей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Соцфонд разъяснил, как работает правило получения единого пособия на ребенка, если родитель является самозанятым. Во-первых, правило работает, когда самозанятость является официальным и единственным доходом.
Во-вторых, сумма рассчитывается за 12 расчетных месяцев. Если в статусе самозанятого вы были не все это время, то лимит рассчитывают пропорционально:
2 МРОТ / 12 × месяцы работы в расчетном периоде
Например, в 2024 году МРОТ — 19 242 рублей, а значит минимально самозанятый за 12 расчетных месяцев должен заработать — 38 484 рублей.
При этом единое пособие предназначено для семей со среднедушевым доходом в месяц меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.