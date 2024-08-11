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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Соцфонде России рассказали, как самозанятым оформить единое пособие на детей

В Соцфонде России рассказали, как самозанятым оформить единое пособие на детей

11 августа 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Самозанятые родители могут оформить единое пособие, если сумма их заработка больше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)

Соцфонд разъяснил, как работает правило получения единого пособия на ребенка, если родитель является самозанятым. Во-первых, правило работает, когда самозанятость является официальным и единственным доходом.

Во-вторых, сумма рассчитывается за 12 расчетных месяцев. Если в статусе самозанятого вы были не все это время, то лимит рассчитывают пропорционально:

2 МРОТ / 12 × месяцы работы в расчетном периоде

Например, в 2024 году МРОТ — 19 242 рублей, а значит минимально самозанятый за 12 расчетных месяцев должен заработать — 38 484 рублей.

При этом единое пособие предназначено для семей со среднедушевым доходом в месяц меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

#Самозанятые#Соцзащита детские пособия социальный фонд России#Соцфонд#Единое пособие
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