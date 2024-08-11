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Updated Сегодня, 05:40

В центре Перми продолжается фестиваль уличных театров «Флюгер»

В центре Перми продолжается фестиваль уличных театров «Флюгер»

11 августа 2024, 05:38
Фото: из блога мэра Перми Эдуарда Соснина
На городской эспланаде, на площади перед «Театром-Театром» выступают творческие коллективы из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга.

Юбилейный пятый фестиваль уличных театров «Флюгер» приурочен к Году семьи и пройдёт на площади у Театра-Театра. До позднего вечера зрители могут посетить выступления разных жанров — от кукольного театра до огненного шоу.
Программа фестиваля 11 августа начнется в 14 часов с выступления Андрея Кислицина из Санкт-Петербурга. Его спектакль называется «Странник. Продолжит фестиваль представление от театра „Легкие крылья“ из республики Татарстан. Кроме того, среди участников театр „Трикстер“ (Москва), уличный театр „АспектР“ (Санкт-Петербург), „Группа настроения“ и Театр „Карабаска“ из Перми, „Высокие братья“ (Москва) и другие коллективы. Огненное шоу начнется сегодня, 11 августа, в 22.35.

Весь день на площадке работают живые статуи театра эстрады CUSTODES (Пермь), артисты оригинального жанра LUMIERE (Пермь), ходулисты театра «Туки-Луки» (Пермь). Также пройдут театрализованный модный показ Международного детского модельного агентства Happy Kids и танцевальный флешмоб клуба чир-спорта VESCA.

#Фестиваль#Театр-театр#Выходные#Флюгер
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