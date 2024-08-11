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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Внимание, гроза! Пермь ждут неблагоприятные погодные явления

Внимание, гроза! Пермь ждут неблагоприятные погодные явления

11 августа 2024, 09:03
Фото: properm.ru
МЧС по Пермскому краю со ссылкой на Пермский ЦГМС сообщает, что новая рабочая неделя начнется 12 августа с дождей и гроз.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в отдельных районах Пермского края ночью прогнозируется туман, днём на юге региона — ливни и грозы. А до Перми дождь доберется вечером. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днём при грозе с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит ночью 8…13°С, на севере и востоке до 3°С, в Перми около 9°С, днём потеплеет лишь до 16…21°С, в Перми до 17°С.

Во вторник 13 августа в некоторых территориях края дождей выпадет около 50% месячной нормы. В Перми ночью ожидается ливень, днем умеренный дождь. Днем в отдельных районах прогремят грозы, температура воздуха в Перми — 15…17°С.

По предварительному прогнозу, 14–16 августа и ночью, и днем нас ждут дожди, а дневная температура воздуха опустится до 15…17°С.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

В период грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении.

Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.

#Погода#Гроза#Прикамье#Ливень#Дождь#Неблагоприятная погода
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