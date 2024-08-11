Внимание, гроза! Пермь ждут неблагоприятные погодные явления

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в отдельных районах Пермского края ночью прогнозируется туман, днём на юге региона — ливни и грозы. А до Перми дождь доберется вечером. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днём при грозе с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит ночью 8…13°С, на севере и востоке до 3°С, в Перми около 9°С, днём потеплеет лишь до 16…21°С, в Перми до 17°С.



Во вторник 13 августа в некоторых территориях края дождей выпадет около 50% месячной нормы. В Перми ночью ожидается ливень, днем умеренный дождь. Днем в отдельных районах прогремят грозы, температура воздуха в Перми — 15…17°С.



По предварительному прогнозу, 14–16 августа и ночью, и днем нас ждут дожди, а дневная температура воздуха опустится до 15…17°С.