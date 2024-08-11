Врио губернатора Курской области обратился к землякам

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Врио губернатора Курской области, атакованной сегодня ночью ВСУ, обратился к жителям, сообщив, что находится в постоянной связи с представителями Министерства обороны РФ и силовых структур. «Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать», — рассказал он.
По словам Алексея Смирнова, на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. «Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения», — добавил врио губернатора.
По словам Смирнова, сейчас важно не допустить паники. Те, кто хотят добровольно покинуть районы, могут это сделать. Информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону 112.
Сегодня, 11 августа, днем в Курске вновь объявлена «ракетная опасность!» «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в официальных сообщениях.
Напомним, в Курской области после вторжения украинских подразделений продолжаются бои. В ночь на 11 августа в городе Курске упал обломок сбитой ракеты, из-за чего была сильно повреждена жилая многоэтажка, пострадали 13 человек.
На границе продолжаются столкновения, продолжаются налеты дронов в Воронежскую и Белгородскую области, а также в Брянскую и Орловскую области.