Врио губернатора Курской области обратился к землякам

По словам Смирнова, сейчас важно не допустить паники. Те, кто хотят добровольно покинуть районы, могут это сделать. Информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону 112.



Сегодня, 11 августа, днем в Курске вновь объявлена «ракетная опасность!» «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в официальных сообщениях.



Напомним, в Курской области после вторжения украинских подразделений продолжаются бои. В ночь на 11 августа в городе Курске упал обломок сбитой ракеты, из-за чего была сильно повреждена жилая многоэтажка, пострадали 13 человек.

На границе продолжаются столкновения, продолжаются налеты дронов в Воронежскую и Белгородскую области, а также в Брянскую и Орловскую области.