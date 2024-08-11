Закрывать школу в деревне Луговая не будут, пока не отремонтируют дорогу

Пока дорога не будет приведена в нормативное состояние, не будет подвоза из Батуровской средней школы в деревне Луговой в школу на станции Чайковская. Глава округа предупреждён об уголовной ответственности. Такова позиция прокуратуры, которую озвучил и. о. прокурора Нытвенского района Александр Ставицкий.



Напомним, жители Луговой обратились в Properm.ru после того, как узнали, что Батуровскую среднюю школу закроют. В образовательном учреждении в 2023 году учились 10 детей. В 2024 году набрали еще четыре, то есть всего 14 учеников.