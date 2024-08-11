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По такой дороге предполагалось возить детей — 25 км туда и 25 км обратно

Закрывать школу в деревне Луговая не будут, пока не отремонтируют дорогу

11 августа 2024, 03:56
Фото: properm.ru
По такой дороге предполагалось возить детей — 25 км туда и 25 км обратно
После публикации Properm.ru о закрытии школы в деревне Луговая к ситуации подключились прокуратура и Народный фронт. Провели встречи с жителями, представителями власти, надзорными органами.

Пока дорога не будет приведена в нормативное состояние, не будет подвоза из Батуровской средней школы в деревне Луговой в школу на станции Чайковская. Глава округа предупреждён об уголовной ответственности. Такова позиция прокуратуры, которую озвучил и. о. прокурора Нытвенского района Александр Ставицкий.

Напомним, жители Луговой обратились в Properm.ru после того, как узнали, что Батуровскую среднюю школу закроют. В образовательном учреждении в 2023 году учились 10 детей. В 2024 году набрали еще четыре, то есть всего 14 учеников.

Власти Нытвенского округа проинформировали родителей, что детей будут возить в Чайковскую общеобразовательную школу, структурным подразделением которой Батуровская школа являлась с 2018 года. Расстояние до станции Чайковская в одну сторону — 25 км по очень разбитой дороге, которая во время весенней и осенней распутицы бывает непроезжей, в зимнее время — гололедица и заносы. Мобильная связь отсутствует на протяжении 12 км.

Жители уверены, если отремонтируют дорогу, то появятся новые люди в деревне, красивые места нравятся многим, не решаются на переезд сюда только из-за плохой дороги. «Сделают дорогу — люди начнут строиться! — говорят местные. — И школу не надо будет закрывать».
В управлении образования Нытвенского района поддерживают позицию министерства образования Пермского края о нежизнеспособности маленьких школ. Родители и педагоги категорически не согласны с таким подходом.

#Детский мир#Школа#Дорога#Прокуратура#1 сентября#Нытва#Некачественная дорога
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