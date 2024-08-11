Закрывать школу в деревне Луговая не будут, пока не отремонтируют дорогу

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Пока дорога не будет приведена в нормативное состояние, не будет подвоза из Батуровской средней школы в деревне Луговой в школу на станции Чайковская. Глава округа предупреждён об уголовной ответственности. Такова позиция прокуратуры, которую озвучил и. о. прокурора Нытвенского района Александр Ставицкий.
Напомним, жители Луговой обратились в Properm.ru после того, как узнали, что Батуровскую среднюю школу закроют. В образовательном учреждении в 2023 году учились 10 детей. В 2024 году набрали еще четыре, то есть всего 14 учеников.
Власти Нытвенского округа проинформировали родителей, что детей будут возить в Чайковскую общеобразовательную школу, структурным подразделением которой Батуровская школа являлась с 2018 года. Расстояние до станции Чайковская в одну сторону — 25 км по очень разбитой дороге, которая во время весенней и осенней распутицы бывает непроезжей, в зимнее время — гололедица и заносы. Мобильная связь отсутствует на протяжении 12 км.
Жители уверены, если отремонтируют дорогу, то появятся новые люди в деревне, красивые места нравятся многим, не решаются на переезд сюда только из-за плохой дороги. «Сделают дорогу — люди начнут строиться! — говорят местные. — И школу не надо будет закрывать».
В управлении образования Нытвенского района поддерживают позицию министерства образования Пермского края о нежизнеспособности маленьких школ. Родители и педагоги категорически не согласны с таким подходом.