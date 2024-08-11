Завершается регистрация на фестиваль «Бег не за горами», который пройдет в Чусовом

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Фестиваль спорта HOT RACE соберет и профессионалов, и любителей, и новичков, то есть тех кто еще никогда не участвовал в подобных мероприятиях.
В программе фестиваля, по данным организаторов, планируются: детские забеги (500 м), подростковые забеги (1 км, природный рельеф горной местности), новое и уже полюбившееся и родителям, и детям — забеги для детей с инвалидностью и ОВЗ (500 м, адаптированная трасса). Взрослым предстоит преодолеть разные дистанции, проложены трейлы на 5, 15 и 25 км. Кроме бегунов будут соревноваться спортсмены и любители, занимающиеся северной ходьбой, для них предусмотрены дистанции 5 и 15 км.
Впервые организован велозаезд, в котором могут принять участие и профессионалы, и любители, на дистанцию 20 км. Все трассы проходят по горной местности, лесам и полям. Организаторы обещают захватывающие виды и красивые фотографии.