Завершается регистрация на фестиваль «Бег не за горами», который пройдет в Чусовом

В программе фестиваля, по данным организаторов, планируются: детские забеги (500 м), подростковые забеги (1 км, природный рельеф горной местности), новое и уже полюбившееся и родителям, и детям — забеги для детей с инвалидностью и ОВЗ (500 м, адаптированная трасса). Взрослым предстоит преодолеть разные дистанции, проложены трейлы на 5, 15 и 25 км. Кроме бегунов будут соревноваться спортсмены и любители, занимающиеся северной ходьбой, для них предусмотрены дистанции 5 и 15 км.