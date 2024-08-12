Будни в Пермском крае будут дождливыми и умеренно теплыми

В Прикамье возрастет активность циклона на этой неделе, однако температура воздуха будет находиться в рамках климатической нормы. Исключением будут лишь южные районы региона, где в среднем отклонение составит -1,5…-2,0°. Для понимания, средняя климатическая норма температуры воздуха для Пермского края на период с 12 по 16 августа составляет +15,4°. Количество осадков местами, в основном опять же на юге, может достигнуть 150-170% от нормы.