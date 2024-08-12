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Метеорологи: в Прикамье на этой неделе ожидается умеренное тепло до +22° и дожди

Будни в Пермском крае будут дождливыми и умеренно теплыми

12 августа 2024, 02:38
Фото: properm.ru

Метеорологи: в Прикамье на этой неделе ожидается умеренное тепло до +22° и дожди

Середина августа будет находиться в пределах климатической нормы.

В Прикамье возрастет активность циклона на этой неделе, однако температура воздуха будет находиться в рамках климатической нормы. Исключением будут лишь южные районы региона, где в среднем отклонение составит -1,5…-2,0°. Для понимания, средняя климатическая норма температуры воздуха для Пермского края на период с 12 по 16 августа составляет +15,4°. Количество осадков местами, в основном опять же на юге, может достигнуть 150-170% от нормы.

Сегодня, 12 августа, в регионе ожидается облачная погода, в южных районах гроза, на севере может пройти небольшой дождь. Ночью +8…+13°, при прояснениях в низинах до +3°, днем +17…+22°. Ветер восточный 3-8 м/с, его порывы могут достигнуть 13 м/с.

13 августа на севере умеренный, местами небольшой дождь. В некоторых районах прогнозируется сильный дождь, местами грозы, ночью и утром в отдельных территориях туман. Ночью +10…+15°, при прояснениях в низинах +6°, днем +15…+20°. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, на юге южный ветер 4-9 м/с.

14 августа погода будет дождливой, в отдельных районах гроза, ночью и утром местами на регион опустится туман. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +14…+19°, ветер северо-западный 5-10 м/с. 15 августа в регионе ожидается облачность, дождливая погода и гроза в отдельных районах сохранятся. Ночью +8…+13°, днем +14…+19°, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Рабочая неделя завершится 16 августа — пятница окажется дождливой лишь для некоторых районов Прикамья. Ночью температура воздуха до +7…+12°, днем +14…+19°, ветер западный 2-7 м/с, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

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