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В трех районах Перми в ближайшие две недели будут местами отключать воду

Часть домов в трех районах Перми на время останутся без холодной воды

12 августа 2024, 07:55
Фото: ideogram.ai

В трех районах Перми в ближайшие две недели будут местами отключать воду

Сделайте запасы воды заранее.

рВ Перми в ближайшие две недели часть домов попеременно будет оставаться без холодного водоснабжения. Как рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», компания будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

В среду, 14 августа, с 9:00 до 19:00, с отключениями столкнутся дома по улицам:

  • Александра Щербакова, 40;
  • Домостроительная, 22, 33.

15 августа с 9:00 до 19:00 без воды останутся адреса:

  • Бакинских комиссаров, 11, 68;
  • Волочаевская, 3, 4, 7;
  • Гончарова, 12;
  • Кислотная, 25;
  • Наймушина, 32;
  • Ольховская, 2, 7, 13;
  • Профсоюзная, 4;
  • Сурикова, 8, 11, 36, 48, 64;
  • Химиков, 15.

На полтора дня, с полуночи 16 августа до 12:00 17 августа, водоснабжения не будет в Индустриальном районе по адресам:

  • нажмите, чтобы открыть полный перечень
    • 9 мая, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18/1, 18А, 18Б, 20, 21, 22, 24, 27, 3, 30, 9;
    • 1-я Андроновская, 1;
    • Архитектора Свиязева, 10, 12, 16, 17, 17В, 18, 18А, 19А, 20, 20А, 21, 22, 25, 26, 2А, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 50/1, 50/2, 52, 58, 6, 8;
    • Баумана, 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17 ЛИТ А, 17 ЛИТ Д, 17Б/1, 19, 21, 21А, 21Б, 22, 22 К1, 22 К2, 22А, 22В, 23, 24, 24А, 25, 25А, 25Б, 25Г, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 5, 5А, 5Б, 7, 8, 9, 9А;
    • Братьев Игнатовых, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 2, 21, 21А, 3, 4, 7, 9;
    • 3-я Верховая, 10;
    • Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46А, 47, 48, 50, 52, 54, 54А;
    • Встречная, 31А, 33, 35, 35А, 37;
    • Газосварщиков, 10, 10А, 11, 24, 25, 26, 27, 3, 32, 33, 34, 6, 9;
    • 1-я Гамовская, 49, 60, 70, 80, 90;
    • 2-я Гамовская, 53, 60, 70, 81, 90;
    • Геологов, 1, 11/1, 11/2, 15, 19, 19А, 22, 24, 29, 3, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
    • Декабристов, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39/1, 39/2, 39В, 41, 41/1, 43, 5, 50, 6, 68, 7, 72, 9, 9А;
    • Дениса Давыдова, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А, 7, 9;
    • Дивьинская, 100, 17, 51, 60, 71, 90;
    • Заливная, 13;
    • 1-я Ипподромная, 5;
    • 2-я Ипподромная, 3;
    • 3-я Ипподромная, 1;
    • 4-я Ипподромная, 2;
    • 5-я Ипподромная, 1;
    • 6-я Ипподромная, 3;
    • 7-я Ипподромная, 2.
    • Кавалерийская, 15, 17, 18, 2, 24, 3, 30, 3А, 4, 5, 51;
    • Калиновая, 2;
    • Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21;
    • Карпинского, 100, 100А, 101, 101А, 101Б, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 112 К1, 112А, 114, 118, 120, 124, 125, 126, 136, 25, 25А, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 4, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 50, 51, 51А, 52, 53А, 54, 55, 56, 57А, 58, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77Б, 78, 79, 79А, 81, 82, 83, 83А, 84, 85А, 86, 87, 87А, 87Г, 88, 9, 90, 91А, 93, 96, 97, 97А, 98, 99, 99Г;
    • 1-я Карьерная, 20, 3, 4, 5, 60, 7, 70/;
    • 3-я Карьерная, 10;
    • Качалова, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51;
    • Комбайнеров, 26, 28А, 30, 30Б, 32, 34, 36, 38, 39, 39Б, 41, 43, 44;
    • Композитора Глинки, 1, 10, 11, 11А, 13, 15, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
    • Конноармейская, 32;
    • Конструкторская, 22, 23, 24, 25, 3, 33, 34, 5, 6, 7;
    • Кордонная, 14;
    • 2-я Кордонная, 5;
    • 3-я Кордонная, 2, 20;
    • 4-я Кордонная, 2;
    • Космонавта Беляева, 10, 105, 12, 13, 143, 17, 18, 19, 20, 20А, 212, 22, 24, 24А, 26, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 40Д, 42, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 49, 49А, 54А, 56, 59, 61, 8, 9;
    • Космонавта Леонова, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 3, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 48А, 49, 49А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56А, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 68Б, 7, 74, 82, 84АА, 9, 90;
    • шоссе Космонавтов, 119, 127, 129, 131, 131А, 137, 141, 162, 162Б, 164, 164А, 164Б, 166, 166А, 166Б, 166В, 166Г, 171, 173, 174, 178, 180, 182, 183, 185, 186, 188, 190, 193Б, 194, 195, 197, 197А, 198, 199, 199А, 201, 201А, 202, 203, 203А, 205, 205А, 207, 209, 213, 215, 217, 309А;
    • Лизы Чайкиной, 22, 23, 28, 32А, 33;
    • Милиционера Власова, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 21, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 37, 4, 4А;
    • Мира, 10, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 10А, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115А, 115Б, 116, 118, 11А, 12, 120, 122, 122/1, 122/2, 122А, 124, 126, 126А, 128, 130, 132, 136, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 20Б, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33А, 35, 37, 37А, 39, 4, 41, 41/1, 45, 45А, 45Б, 47, 49, 4А, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 5А, 6, 61, 61А, 63, 64, 65, 66, 66А, 66Б, 66В, 66Г, 67, 68, 68А, 68Б, 68В, 69, 6А, 7, 70, 70А, 70Б, 70В, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 78А, 78Б, 79, 7А, 8, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 8Б, 9, 91, 93, 98, 98А;
    • Молодежная, 2, 24;
    • Молодогвардейская, 1, 33;
    • 2-я Молодгвардейская, 1А, 2А, 3А, 4;
    • Нефтяников, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 166, 17, 172, 174, 18, 199, 1А, 2, 20, 205, 21, 211, 213, 217, 218, 219, 21А, 22, 221, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 34А, 36, 37, 37АА, 38А, 3А, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 6, 60, 60А, 62, 62А, 7, 8, 8А, 9;
    • Норильская, 1, 11, 13/1, 13А, 15, 26, 4, 6, 7, 8, 9, 9А;
    • Оборонная, 29;
    • Одоевская, 16, 19, 21, 22А, 23, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46;
    • Олега Кошевого, 12, 23, 23А, 27, 29, 31, 33, 34, 40;
    • Парашютная, 7А, 9;
    • Подводников, 101, 106, 11, 112, 11А, 11Б, 12, 13, 15, 17, 27А, 29, 3, 33, 4, 6, 75, 8, 83А, 87, 9, 92, 94, 96;
    • Рязанская, 1, 101, 101А, 103, 104, 105, 11, 118, 120, 120А, 13, 130, 19, 19А, 3, 5, 7, 80, 9, 91, 97А, 98;
    • Сальский переулок, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
    • Самолетная, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 62, 7АА;
    • Семченко, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 6, 7, 9;
    • Сивкова, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 2, 23, 25, 28, 3, 5;
    • 2-я Синарская, 11;
    • 3-я Синарская, 2;
    • Снайперов, 1, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 21, 3, 6, 8, 9;
    • Советской Армии, 10, 101А, 11, 12, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27Б, 27В, 27Г, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 6, 60, 64, 7, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 9, 92, 93;
    • Сталеваров, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 34, 36, 7, 8;
    • Стахановская, 21, 23, 43, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 59Б;
    • Сусанина, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
    • Танкистов, 17, 19, 20, 23, 29, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78;
    • Теплогорская, 20, 22, 24 К1, 24 К2, 24 К3, 24 К4, 24 К5, 29, 41, 43;
    • Формовщиков, 3, 34, 38, 5, 7;
    • Чайковского, 10, 17, 17А, 19, 20, 27, 3, 33, 35, 6А, 7, 8, 8А, 9;
    • Чердынского, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8;
    • Шахтерская, 11, 26, 3, 5, 7, 9;
    • Экскаваторная, 18, 20, 30, 4, 40, 49, 51, 53, 57, 58, 60;
    • Энергетиков, 12, 14, 15, 17, 20, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 50, 6.

В следующий понедельник, 19 августа, на сутки — с 9:00 до 9:00 — 20 августа:

  • Кировоградская, 52, 66, 68, 68А.

Также на сутки, но уже с 9:00 21 августа до 9:00 22 августа, воду отключат в домах:

  • Закамская, 20а;
  • Кировоградская, 31, 32, 33, 37А, 38, 39, 41.

В следующую субботу, 24 августа, с 9:00 до 19:00, под отключения попадут дома по улицам:

  • Кабельщиков, 83, 85, 85А, 87, 89, 89А, 95, 95А;
  • Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2, 78/3, 78А, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88, 88А;
  • Луговского, 3;
  • Репина, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74А, 75, 76.

Об аварийных ситуациях на водопроводе или канализации можно сообщить по электронной почте [email protected].

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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