Часть домов в трех районах Перми на время останутся без холодной воды

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
рВ Перми в ближайшие две недели часть домов попеременно будет оставаться без холодного водоснабжения. Как рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», компания будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения.
В среду, 14 августа, с 9:00 до 19:00, с отключениями столкнутся дома по улицам:
15 августа с 9:00 до 19:00 без воды останутся адреса:
На полтора дня, с полуночи 16 августа до 12:00 17 августа, водоснабжения не будет в Индустриальном районе по адресам:
В следующий понедельник, 19 августа, на сутки — с 9:00 до 9:00 — 20 августа:
Также на сутки, но уже с 9:00 21 августа до 9:00 22 августа, воду отключат в домах:
В следующую субботу, 24 августа, с 9:00 до 19:00, под отключения попадут дома по улицам:
Об аварийных ситуациях на водопроводе или канализации можно сообщить по электронной почте [email protected].