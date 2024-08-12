Чайковская горбольница осталась без дежурных хирургов

«По штатному расписанию в хирургии ЦГБ девять врачей, но дежурные смены распределялись только между тремя медиками, которые и уволились. Остальные работали только операционными и палатными врачами. Уволившиеся хирурги буквально жили на работе. Кроме того, после увольнения один из врачей не получил оплаты за все отработанные дежурства, уже написал жалобу в минздрав и намерен судиться», — сообщил источник.