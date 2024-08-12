Чайковская горбольница осталась без дежурных хирургов

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Из хирургического отделения Чайковской ЦГБ уволились трое врачей-хирургов, рассказали журналисту Properm.ru собеседники в больнице. По словам источников, медики были недовольны переработками и недостаточной оплатой труда. Среди них — один завотделением хирургии Сергей Зорин, рассказывает собеседник.
«По штатному расписанию в хирургии ЦГБ девять врачей, но дежурные смены распределялись только между тремя медиками, которые и уволились. Остальные работали только операционными и палатными врачами. Уволившиеся хирурги буквально жили на работе. Кроме того, после увольнения один из врачей не получил оплаты за все отработанные дежурства, уже написал жалобу в минздрав и намерен судиться», — сообщил источник.
Как сообщил источник, на время отсутствия дежурных хирургов в отделении, пациентов с острыми патологиями (например с острым аппендицитом) направляли на машине неотложки в ближайшее отделение в Воткинск. Об этом также сообщалось в местных соцсетях.
В региональном Минздраве журналисту Properm.ru подтвердили, что о проблеме с хирургами в Чайковском известно. Как сообщили в ведомстве, чтобы экстренно снять проблему с недостающими врачами по профилям «хирургия» и «урология», в Чайковскую ЦГБ с 6 августа были направлены три врача-хирурга, командированные из Пермской краевой клинической больницы.
Срок на который хирурги краевой больницы направлены в командировку в Чайковский не обозначается. По словам собеседника в системе здравоохранения региона, пермяки будут работать в ЦГБ «пока не найдут врачей в штат, пусть хоть из Воткинска переманивают». Известно, что и до массового увольнения хирургов в отделение был трудоустроен совместитель из Ижевска, работающий по сокращенному графику.
«В настоящее время в хирургическом отделении больницы работают четыре врача хирурга (без учета командированных врачей), 27 сотрудников среднего медперсонала и шесть — младшего. В урологическом отделении работает один врач и пять сотрудников среднего медперсонала», — говорится в официальном ответе Минздрава Пермского края.
По опубликованным ранее данным Пермьстата, в 2022 году в Пермском крае работало 12,4 тысячи врачей, а в 2021 году — 12,6 тысяч врачей (обеспеченность населения врачами составила 49,5 и 49,2 на 100 тыс. населения). На 31 декабря 2023 года в Пермском крае работало 8908 врачей и 18433 средних медицинских работника. Обеспеченность населения врачами составила: 35,51 чел. на 10 тыс. населения. Это ниже общероссийского показателя в 41,52 врачей на 10 тысяч населения.
Уровень обеспеченности врачами больниц Прикамье по состоянию к 1 июня текущего увеличился в 17 муниципалитетах Пермского края, по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом сообщала на заседании правительства в начале июня министр здравоохранения Анастасия Крутень.
Как указывается в опубликованном на сайте Минздрава в июле 2024 года отчете об обеспечении медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, проблема нехватки кадров — системная. В том числе из-за перегрузок, старения врачебного персонала (около 25% численности врачей — пенсионного и предпенсионного возраста).