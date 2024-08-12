Детский YouTube закрыли: где теперь искать развлекательный контент и мультики?

Главным минусом тут все же является платная подписка. Однако, в то же время, можно смотреть мультики без интернета и рекламы. С помощью приложения дети смогут смотреть не только развлекательные видео, но и обучаться чему-то новому. Так, сервис предлагает на выбор сразу же три детские развивашки — «Сказбука» для ребят от 3-6 лет, «Рисовайка» для детей 5-7 лет и «Кубокот», также для детей 5-7 лет. Каждое приложение можно установить телефон, играть, выполнять задания и получать за них награду.