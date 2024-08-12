Детский YouTube закрыли: где теперь искать развлекательный контент и мультики?

Posted Вчера, 11:06
Published Вчера, 11:06
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Следом за блокировкой YouTube власти взялись за блокировку YouTube Kids — детского приложения для просмотра мультфильмов без рекламы, в котором дети бесплатно смотрели фильмы. Издание «Новые Известия» сделало подборку нескольких сервисов, где теперь можно как платно, так и бесплатно смотреть новые мультики.
Где теперь смотреть мультики вместо ютуб?
Ну конечно же на Rutube. На платформе представлены как советские мультфильмы, так и полнометражки от «Дисней», а также различные обучающие мультфильмы вроде «Жила-была Царевна», «Школа кролика Бобо» и «Развлечеба».
Фанатов детской классики вроде «Маши и Медведя» или «Трех котов» также не оставили без внимания. Однако найти свои любимые мультфильмы они смогут через поиск. Кроме того, детский контент на российском видеохостинге разбавляют и блогеры, которые записывают летсплеи по играм. Хотя пользы от такого контента особо нет, однако детям он все равно очень нравится.
Большой минус российского видеохостинга — постоянный контроль за ребенком и теми видео, которые он смотрит. Поскольку алгоритмы Рутуба не позволяют настроить контент под каждого индивидуально. Однако со своей функцией «ютубозаменителя» он справляется на отлично.
А где смотреть мультики без рекламы?
Чтобы насладиться мультфильмом полностью без рекламных пауз, все также спасут стриминговые сервисы вроде Okko, Kion, Premier, Wink и Start. Правда, это не будет бесплатно.
Так, например, подписка в Okko будет стоить 199 рублей, а премиум — 799 рублей. Кроме того, популярный онлайн-кинотеатр позволяет создать специальный «детский профиль», чтобы ребенок мог смотреть только рекомендованные ему фильмы и мультики.
А вот подписка на сервис Ivi стоит 399 рублей. Некоторые мультики можно посмотреть даже бесплатно, но с рекламой. В свою очередь, онлайн-кинотеатр Kion предлагает оформить подписку сразу же на три месяца. За первые три придется отдать 249 рублей, а за последующие — 549 рублей. Однако и бесплатные мультики также представлены на сервисе.
Что касается кинотеатра Premier, то он, как и все, предлагает бесплатный просмотр мультфильмов, но опять же с перерывами на рекламу. Чтобы смотреть без рекламы, нужно оформить подписку за 99 рублей до конца лета, а после ее стоимость вырастет до 299 рублей.
Сервис Wink предлагает пользователям базовую подписку в 99 рублей за год, сравнимую с Premier. Кроме того, там сразу же представлена вкладка «Детям» с более чем 8 тыс. мультиков и двумя развивающими приложениями «Кубокот» и «Логиклайк». А не менее популярный онлайн-кинотеатр Start предлагает оформить пакет детских ТВ каналов в количестве 18 штук. Их можно смотреть даже онлайн в прямом эфире за 999 рублей в течение трех месяцев.
А где посмотреть мультики без интернета?
Аналогом детского YouTube в России выступает сервис «Яндекс плюс детям», однако есть большой минус — он платный. Подписка обойдется 400 рублей в месяц.
«Основная проблема в том, что нельзя купить подписку только на детские сервисы Яндекса. Сначала тебе нужно купить подписку „Яндекс плюс“, а уже после дополнительно подключить „Яндекс Плюс Детям“, — поделилась мама трехлетней Киры.
Главным минусом тут все же является платная подписка. Однако, в то же время, можно смотреть мультики без интернета и рекламы. С помощью приложения дети смогут смотреть не только развлекательные видео, но и обучаться чему-то новому. Так, сервис предлагает на выбор сразу же три детские развивашки — «Сказбука» для ребят от 3-6 лет, «Рисовайка» для детей 5-7 лет и «Кубокот», также для детей 5-7 лет. Каждое приложение можно установить телефон, играть, выполнять задания и получать за них награду.
Благодаря первому приложению ребята смогут научиться считать, писать, читать и даже решать простые головоломки, а во втором смогут раскрасить любимых героев из мультфильмов по контуру. В третьем приложении — легко выучат буквы и познают окружающий мир.
Однако все эти опции можно будет получить только после оформления подписки на сервисы «Яндекса».