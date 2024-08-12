Два пермяка исполнили главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Двое пермяков исполнили роли в фантастическом сериале «Подростки в космосе», съемки которого завершились в Москве. 26-летний Владимир Сарапульцев из Кунгура и 21-летний Денис Косиков из Березников выступили в роли школьников, которые по сюжету спасут планету Земля в космосе, сообщает онлайн-кинотеатр Wink.
Имя героя уроженца Кунгура пока что не раскрывается, однако на одних кадрах молодой человек одет в космический костюм, а на других — висит на плече другого актера.
Березниковцу Денису Косикову досталась главная роль. Его герой Кирилл по сюжету фильма соглашается на космическую программу, дабы не угодить в тюрьму. «Для меня это была интересная авантюра», — делится своими впечатлениями актер.
Владимир после окончания кунгурской школы решил покорять в Москву. В 2020 он окончил ВТУ им. Щепкина и уже успел сыграть роли в таких сериалах, как «Монастырь», «Эпидемия 2» и «Чернильное море». Также его актерские таланты в картине «Император» высоко оценили российские кинокритики. А его товарищ по киноиндустрии Денис, окончил курс Бейлиса в Щепкинском и успел сыграть в сериалах «Оффлайн», «На автомате» и «Политех».
Сериал «Подростки в космосе» выйдет в 2025 году на платформе Wink. Продюссеры отмечают, что зрителей ждет большое количество экшена и трюков главных героев, которые они исполняли под наблюдением профессиональных каскадеров.
Также стало известно, что в состав актеров сериала войдет певица Люся Чеботина, которой досталась озвучка голоса искусственного интеллекта.
Ранее пермский режиссер Никита Болотов снял фильм о подростке для поступления на режиссерский факультет в Миланский университет UNIMI.