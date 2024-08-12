Два пермяка исполнили главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе

Владимир после окончания кунгурской школы решил покорять в Москву. В 2020 он окончил ВТУ им. Щепкина и уже успел сыграть роли в таких сериалах, как «Монастырь», «Эпидемия 2» и «Чернильное море». Также его актерские таланты в картине «Император» высоко оценили российские кинокритики. А его товарищ по киноиндустрии Денис, окончил курс Бейлиса в Щепкинском и успел сыграть в сериалах «Оффлайн», «На автомате» и «Политех».