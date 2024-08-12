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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Две трети дорог Пермского края соответствуют стандартам

Две трети дорог Пермского края соответствуют стандартам

12 августа 2024, 12:28
Фото: 1MI
Регион занимает 20 место в стране по качеству трасс.

Пермский край занял 20 место в рейтинге регионов страны по качеству дорог. 64,5% дорог в крае отвечает нормативным требованиям, свидетельствует рейтинг РИА Новости, составленный на основе данных ЕМИСС и Федерального дорожного агентства.

В среднем по России уровень соответствия дорог нормативам составляет 54,1%. Из соседей Прикамья выше Пермского края в рейтинге находятся Башкортостан и Татарстан, занявшие 17 и 18 строчки.

В 40 регионах страны доля качественных трасс выше среднероссийского показателя, а в 45 субъектах — ниже. Лидирующую позицию в рейтинге заняла Москва (97,6%), далее следуют ХМАО (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).

Самые плохие дороги в Волгоградской, Кировской и Архангельской областях, где стандартам соответствуют от 15,7% до 29,7% магистралей.

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#Пермская езда#Дороги#Рейтинг#Транспорт#Рейтинг регионов
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