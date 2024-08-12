Две трети дорог Пермского края соответствуют стандартам

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Пермский край занял 20 место в рейтинге регионов страны по качеству дорог. 64,5% дорог в крае отвечает нормативным требованиям, свидетельствует рейтинг РИА Новости, составленный на основе данных ЕМИСС и Федерального дорожного агентства.
В среднем по России уровень соответствия дорог нормативам составляет 54,1%. Из соседей Прикамья выше Пермского края в рейтинге находятся Башкортостан и Татарстан, занявшие 17 и 18 строчки.
В 40 регионах страны доля качественных трасс выше среднероссийского показателя, а в 45 субъектах — ниже. Лидирующую позицию в рейтинге заняла Москва (97,6%), далее следуют ХМАО (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).
Самые плохие дороги в Волгоградской, Кировской и Архангельской областях, где стандартам соответствуют от 15,7% до 29,7% магистралей.