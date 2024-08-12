Экономист Литвиненко рассказала о причинах падения биткоина

В беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук Инна Литвиненко объяснила причины падения криптовалюты и дала рекомендации по инвестициям в этот актив. По словам эксперта, снижение стоимости биткоина совпало с обвалом индексов мировых фондовых бирж. Общей причиной обоих событий стала опасность возникновения рецессии в экономике США на фоне растущей безработицы.



«Мы по сути увидели 12-ую в истории биткоина распродажу, когда цена криптовалюты сильно упала. Это напугало краткосрочных держателей активов, тех, кто хотел быстро заработать. Те же, кто инвестировал в долгую, наоборот выиграли в конечном итоге. Если посмотреть на динамику за последние 30 дней, то биткоин даже вырос на несколько процентов», — пояснила Литвиненко.



Эксперт также отметила, что на падение курса повлияла неопределенность в ситуации с выборами президента США. Однако, по мнению большинства аналитиков, кризис не наступит независимо от исхода выборов.