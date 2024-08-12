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Posted 12 августа, 10:18

Published 12 августа, 10:18

Modified Вчера, 22:22

Updated Вчера, 22:22

Экономист Литвиненко рассказала о причинах падения биткоина

12 августа 2024, 10:18
Мир криптовалют только начал оправляться от рекордных падений. Так, 5 августа стоимость биткоина снизилась на 25%, до 49 тысяч долларов, однако затем курс снова начал расти.

В беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук Инна Литвиненко объяснила причины падения криптовалюты и дала рекомендации по инвестициям в этот актив. По словам эксперта, снижение стоимости биткоина совпало с обвалом индексов мировых фондовых бирж. Общей причиной обоих событий стала опасность возникновения рецессии в экономике США на фоне растущей безработицы.

«Мы по сути увидели 12-ую в истории биткоина распродажу, когда цена криптовалюты сильно упала. Это напугало краткосрочных держателей активов, тех, кто хотел быстро заработать. Те же, кто инвестировал в долгую, наоборот выиграли в конечном итоге. Если посмотреть на динамику за последние 30 дней, то биткоин даже вырос на несколько процентов», — пояснила Литвиненко.

Эксперт также отметила, что на падение курса повлияла неопределенность в ситуации с выборами президента США. Однако, по мнению большинства аналитиков, кризис не наступит независимо от исхода выборов.

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