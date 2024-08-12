Экс-глава пермского завода не стал оспаривать приговор о разглашении гостайны

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Бывший директор Пермского порохового завода Олег Миргородский не захотел обжаловать приговор краевого суда, признавшего его виновным в разглашении государственной тайны. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Экс-глава ППЗ признан виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Пермский краевой суд вынес это решение 10 июня.
По информации источников, когда Олег Миргородский был руководителем порохового завода, он показывал некий секретный документ подчиненным, у которых не было допуска к гостайне. В суде бывший топ-менеджер вину признал и просил наказание в виде штрафа.