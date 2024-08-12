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Экс-глава пермского завода не стал оспаривать приговор о разглашении гостайны

Экс-глава пермского завода не стал оспаривать приговор о разглашении гостайны

12 августа 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Топ-менеджер получил два года условно.

Бывший директор Пермского порохового завода Олег Миргородский не захотел обжаловать приговор краевого суда, признавшего его виновным в разглашении государственной тайны. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Экс-глава ППЗ признан виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Пермский краевой суд вынес это решение 10 июня.

По информации источников, когда Олег Миргородский был руководителем порохового завода, он показывал некий секретный документ подчиненным, у которых не было допуска к гостайне. В суде бывший топ-менеджер вину признал и просил наказание в виде штрафа.

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#Суд#Пермский пороховой завод#Приговор#Государственная тайна#Разглашение государственной тайны
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