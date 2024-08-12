Экс-полицейскую из Краснокамска будут повторно судить за незаконную выдачу паспорта

По версии следствия, с февраля по май 2023 сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД по Пермскому краю незаконно выдала несколько паспортов России двум иностранцам, у которых не было основания для его получения. Судя по данным картотеки Краснокамского городского суда, речь идет о сотруднице полиции Светлане Можаевой. Дело по ч. 1 ст. 292.1 поступило в суд 8 августа. Его будет рассматривать судья Денис Никулин.