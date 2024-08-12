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Экс-полицейскую из Краснокамска будут повторно судить за незаконную выдачу паспорта

Экс-полицейскую из Краснокамска будут повторно судить за незаконную выдачу паспорта

12 августа 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney
Дело поступило в суд 8 августа.

Бывшую сотрудницу отдела по вопросам миграции полиции Краснокамска, незаконно выдавшую паспорт гражданина Российской Федерации, будут судить повторно за аналогичное преступление. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.

По версии следствия, с февраля по май 2023 сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД по Пермскому краю незаконно выдала несколько паспортов России двум иностранцам, у которых не было основания для его получения. Судя по данным картотеки Краснокамского городского суда, речь идет о сотруднице полиции Светлане Можаевой. Дело по ч. 1 ст. 292.1 поступило в суд 8 августа. Его будет рассматривать судья Денис Никулин.

Ранее бывшую сотрудницу правоохранительных органов уже судили за аналогичное преступление. 9 сентября прошлого года она исполняла обязанности начальника отдела по вопросам миграции и выдала паспорт гражданина Российской Федерации иностранке — 84-летней женщине, у которой не было на это никаких оснований. Тогда экс-чиновница отделалась штрафом.

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#Суд#Краснокамск#Пермский край#Уголовное дело#Паспорт#Приговор#Следствие
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