Кинофестиваль «Флаэртиана» объявил претендентов на главные призы

В главной, международной, программе будут представлены истории героев из самых разных уголков мира. Они мечтают, раскрывают страшные тайны прошлого, путешествуют и борются за счастье. Только одна из 12 картин станет лучшим фильмом «Флаэртианы». Победитель получит «Золотого Нанука» и денежную премию, помимо этого, жюри выберет победителей в номинациях «За открытие новых тем и новых героев» и «За оригинальное художественное решение».