Кинофестиваль «Флаэртиана» объявил претендентов на главные призы

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Фестиваль документального кино «Флаэртиана» объявил шорт-листы трех конкурсов — международного, национального и студенческого. За призы будут бороться создатели 40 фильмов, само международное событие состоится в Перми с 20 по 27 сентября, сообщается на сайте фестиваля.
В главной, международной, программе будут представлены истории героев из самых разных уголков мира. Они мечтают, раскрывают страшные тайны прошлого, путешествуют и борются за счастье. Только одна из 12 картин станет лучшим фильмом «Флаэртианы». Победитель получит «Золотого Нанука» и денежную премию, помимо этого, жюри выберет победителей в номинациях «За открытие новых тем и новых героев» и «За оригинальное художественное решение».
В шорт-лист международного конкурса вошли такие кинокартины, как:
В шорт-листе национального конкурса «Флаэртианы» есть 16 фильмов российских авторов, лучшая кинокартина получит «Малый Золотой Нанук» и денежный приз. В перечне есть такие киноленты как:
В студенческой «Флаэртиане» заявлено 12 фильмов молодых режиссеров. Они покажут истории о взрослении и новом опыте, поиске смысла жизни и опоры. В шорт-листе среди прочих представлены картины:
Организаторы обещают объявить расписание кинопоказов в ближайшее время.