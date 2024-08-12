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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

Фестиваль документального кино «Флаэртиана» объявил претендентов на премии

Кинофестиваль «Флаэртиана» объявил претендентов на главные призы

12 августа 2024, 09:29
Фото: unsplash.com

Фестиваль документального кино «Флаэртиана» объявил претендентов на премии

Увидеть киноленты можно будет с 20 по 27 сентября.

Фестиваль документального кино «Флаэртиана» объявил шорт-листы трех конкурсов — международного, национального и студенческого. За призы будут бороться создатели 40 фильмов, само международное событие состоится в Перми с 20 по 27 сентября, сообщается на сайте фестиваля.

В главной, международной, программе будут представлены истории героев из самых разных уголков мира. Они мечтают, раскрывают страшные тайны прошлого, путешествуют и борются за счастье. Только одна из 12 картин станет лучшим фильмом «Флаэртианы». Победитель получит «Золотого Нанука» и денежную премию, помимо этого, жюри выберет победителей в номинациях «За открытие новых тем и новых героев» и «За оригинальное художественное решение».

В шорт-лист международного конкурса вошли такие кинокартины, как:

  • «Против ветра» (2024), режиссер Татьяна Соболева, Россия;
  • «Клиника» (The Clinic) (2023), режиссеры Сей Хен, Миди Зед, Тайвань-Мьянма;
  • «Благословенное место» (This Blessed Plot) (2023), режиссер Марк Айзакс, Великобритания;
  • «Медик» (2023), режиссер Алижан Насыров, Киргизия; и другие.

В шорт-листе национального конкурса «Флаэртианы» есть 16 фильмов российских авторов, лучшая кинокартина получит «Малый Золотой Нанук» и денежный приз. В перечне есть такие киноленты как:

  • «Человек труда» (2023), режиссер Ольга Ажнакина;
  • «Югорские новеллы» (2023), режиссер Александр Авилов;
  • «Последний материк» (2024), режиссер Василиса Юренкова; и другие.

В студенческой «Флаэртиане» заявлено 12 фильмов молодых режиссеров. Они покажут истории о взрослении и новом опыте, поиске смысла жизни и опоры. В шорт-листе среди прочих представлены картины:

  • «Вверх тормашками» (2024), режиссер Екатерина Ксёнц, Беларусь;
  • «Горький мед» (2024), режиссер Юлия Макарова, Россия;
  • «Прощай, мое море» (2024), режиссер Сергей Кан, Россия; и другие.

Организаторы обещают объявить расписание кинопоказов в ближайшее время.

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