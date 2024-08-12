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В Пермском крае ночью 12 августа заметили северное сияние

Космическая красота. Северное сияние «поймали» минувшей ночью в Прикамье

12 августа 2024, 03:41
Фото: Сергей Полищук / vk.com/astroclubtelescope

В Пермском крае ночью 12 августа заметили северное сияние

В текущем году полярное сияние появляется в регионе довольно часто.
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Сегодня, 12 августа, в Прикамье снова заметили северное сияние. Как рассказал руководитель астроклуба «Телескоп» и популяризатор науки Сергей Полищук, наблюдать Северную Аврору можно было ночью с 00:00 до 01:00.

«На фото вы видите часть созвездия Большой Медведицы в розово-лиловом свечении. Это и есть северное Сияние. Фото сделано на камеру Canon 650D EOS + kit-объектив 18-55 мм. c экспозицией 13 секунд, ISO 1600», — пишет Сергей. Ему удалось «поймать» полярное сияние в Ильинском районе.

В августе этого года в Прикамье и других регионах России жители наблюдали северное сияние. До этого астрономическое явление возникало в нашем регионе в мае. Увидеть цветные всполохи можно при условии высокой геомагнитной активности и ясного неба, порой они хорошо заметны невооруженным глазом.

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#Общество#Пермь#Фото#Космос#Астрономия#Северное сияние#Полярное сияние
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