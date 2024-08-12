Космическая красота. Северное сияние «поймали» минувшей ночью в Прикамье

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Published Сегодня, 03:41
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Сегодня, 12 августа, в Прикамье снова заметили северное сияние. Как рассказал руководитель астроклуба «Телескоп» и популяризатор науки Сергей Полищук, наблюдать Северную Аврору можно было ночью с 00:00 до 01:00.
«На фото вы видите часть созвездия Большой Медведицы в розово-лиловом свечении. Это и есть северное Сияние. Фото сделано на камеру Canon 650D EOS + kit-объектив 18-55 мм. c экспозицией 13 секунд, ISO 1600», — пишет Сергей. Ему удалось «поймать» полярное сияние в Ильинском районе.
В августе этого года в Прикамье и других регионах России жители наблюдали северное сияние. До этого астрономическое явление возникало в нашем регионе в мае. Увидеть цветные всполохи можно при условии высокой геомагнитной активности и ясного неба, порой они хорошо заметны невооруженным глазом.