Космическая красота. Северное сияние «поймали» минувшей ночью в Прикамье

В августе этого года в Прикамье и других регионах России жители наблюдали северное сияние. До этого астрономическое явление возникало в нашем регионе в мае. Увидеть цветные всполохи можно при условии высокой геомагнитной активности и ясного неба, порой они хорошо заметны невооруженным глазом.