properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Летнее кафе на городском пляже Перми оказалось вне закона

Летнее кафе на городском пляже Перми оказалось вне закона

12 августа 2024, 11:14
Фото: properm.ru
На сайте городской администрации подтвердили ликвидацию точки общепита.

Администрация Ленинского района Перми выпустила распоряжение о принудительном демонтаже летнего кафе по ул. 2-й Камской, 31. В документе от 6 августа кафе признали «незаконно размещенным движимым объектом», пишет «Коммерсант-Прикамье».

Убрать кафе власти планировали 7 августа. Также по их указанию после демонтажа кафе перевезут во временное хранилище по адресу ул. Волочаевская, 32.

По данным сервисам 2ГИС кафе работало по адресу ул. 2-я Камская, 31 под названием Shelby. Кафе работало преимущественно как летняя терраса.

Ранее рядом с многоквартирным домом по ул. Крисанова, 77 демонтировали незаконный фруктовый киоск. Сначала администрация города убрала киоск, однако на его месте вскоре возникла торговая палатка и продажа фруктов продолжилась.

Читайте также:
Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоскомНазначен исполняющий обязанности руководителя УКС ПермиВ Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи
#Пермь#Администрация#Демонтаж#Незаконная торговля#Летнее кафе
Подпишитесь
Заключенный пермский экс-священник пытается обжаловать приговор
Сегодня, 11:36
В администрации Соликамского округа сменился первый замглавы
Сегодня, 10:24
Собственники зданий в центре Перми будут согласовывать их колер в мэрии
Сегодня, 10:19
Памятник архитектуры в Пермском крае продается за смешные деньги. Узнали, почему
Сегодня, 05:31
«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго
Сегодня, 10:10
Чайковская горбольница осталась без дежурных хирургов
Сегодня, 08:10