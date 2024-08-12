Летнее кафе на городском пляже Перми оказалось вне закона

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Администрация Ленинского района Перми выпустила распоряжение о принудительном демонтаже летнего кафе по ул. 2-й Камской, 31. В документе от 6 августа кафе признали «незаконно размещенным движимым объектом», пишет «Коммерсант-Прикамье».
Убрать кафе власти планировали 7 августа. Также по их указанию после демонтажа кафе перевезут во временное хранилище по адресу ул. Волочаевская, 32.
По данным сервисам 2ГИС кафе работало по адресу ул. 2-я Камская, 31 под названием Shelby. Кафе работало преимущественно как летняя терраса.
Ранее рядом с многоквартирным домом по ул. Крисанова, 77 демонтировали незаконный фруктовый киоск. Сначала администрация города убрала киоск, однако на его месте вскоре возникла торговая палатка и продажа фруктов продолжилась.