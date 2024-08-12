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Лишь после иска прокурора в Перми снесли аварийный расселенный дом

Лишь после иска прокурора в Перми снесли аварийный расселенный дом

12 августа 2024, 15:43
Многоэтажный дом по улице Генерала Доватора был давно расселен.

После иска прокурора к администрации Перми был снесен дом. Подробности сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку соблюдения требований законодательства при расселении аварийного жилого фонда. Проверка показала, что расселенный аварийный дом по ул. Генерала Доватора, 34, длительное время находился в полуразрушенном состоянии. Окна и двери в помещениях частично отсутствовали, системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения не функционировали и выведены из эксплуатации, крыша обрушилась. Указанный объект представлял реальную опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Однако доступ к нему не был ограничен, а снос не проводился.

По итогам проверки прокурором в суд был направлен иск об обязании муниципалитета ограничить доступ в помещения аварийного многоквартирного дома и организовать его снос.

В ходе судебного разбирательства, требования прокурора были исполнены администрацией Перми в добровольном порядке, аварийный объект снесен.

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#Суд#Пермь#Прокуратура#Снос
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