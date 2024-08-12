Лишь после иска прокурора в Перми снесли аварийный расселенный дом

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку соблюдения требований законодательства при расселении аварийного жилого фонда. Проверка показала, что расселенный аварийный дом по ул. Генерала Доватора, 34, длительное время находился в полуразрушенном состоянии. Окна и двери в помещениях частично отсутствовали, системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения не функционировали и выведены из эксплуатации, крыша обрушилась. Указанный объект представлял реальную опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Однако доступ к нему не был ограничен, а снос не проводился.