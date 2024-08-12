МСП легкой промышленности удалось привлечь 15,7 млрд рублей с помощью господдержки

Кроме того, проект включал акселератор индустрии моды и красоты. Его участники старались привлечь новых клиентов, а также провести оптимизацию расходов на бизнес и модернизировать стратегии маркетинга. В рамках данной программы бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал предлагать свою продукцию на маркетплейсе Lamoda и открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Продажи компании выросли на 20%. Еще одному участнику программы — лаборатории косметики и аксессуаров Floremi — удалось увеличить продажи на целых 30%.