МСП легкой промышленности удалось привлечь 15,7 млрд рублей с помощью господдержки

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Из выданных средств 10 млрд рублей получили в виде займов малые и микропредприятия, несмотря на то, что чаще всего им крайне непросто привлечь финансирование от банков, передает ria.ru.
На 33% выросло общее количество одобренных кредитов, хотя объем поддержки остался на уровне прошлого года. Предприниматели Москвы лидировали среди регионов по объему привлеченного в рамках мер господдержки финансирования, получив 2,9 млрд рублей кредитных средств. Второе место заняли МСП Ивановской области, которые привлекли 2,2 млрд рублей, в тройке лидеров и Подмосковье с 1,1 млрд рублей оформленных займов. Алтайский край и Нижегородская область разделили четвертую строчку рейтинга, получив по 0,7 млрд рублей, а на пятом месте обосновались Смоленская и Свердловская области, в каждой из которых бизнесмены оформили по 0,69 млрд рублей кредитов.
Свыше двухсот компаний, ставших участниками проекта «МСП шьет», получили помощь в сбыте товаров и сопровождение при выборе и оформлении мер господдержки.
Целью проекта «МСП шьет», который стартовал в начале этого года, стало развитие бизнеса производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметических средств из России. За полгода работы в рамках проекта состоялось два отбора на льготное размещение в крупном универмаге «ТЕЛЕГРАФ» города Москвы.
В числе двенадцати компаний, представивших свои бренды на площадке универмага, производители курток и пуховиков, женской одежды, а также украшений и разных видов косметики.
Кроме того, проект включал акселератор индустрии моды и красоты. Его участники старались привлечь новых клиентов, а также провести оптимизацию расходов на бизнес и модернизировать стратегии маркетинга. В рамках данной программы бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал предлагать свою продукцию на маркетплейсе Lamoda и открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Продажи компании выросли на 20%. Еще одному участнику программы — лаборатории косметики и аксессуаров Floremi — удалось увеличить продажи на целых 30%.