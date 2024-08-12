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МСП легкой промышленности удалось привлечь 15,7 млрд рублей с помощью господдержки

МСП легкой промышленности удалось привлечь 15,7 млрд рублей с помощью господдержки

12 августа 2024, 09:39
Фото: freepik
В первом полугодии текущего года малые и средние компании из сферы легкой промышленности привлекли почти 15,7 млрд рублей по 900 кредитам на льготных условиях благодаря поручительствам Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций.

Из выданных средств 10 млрд рублей получили в виде займов малые и микропредприятия, несмотря на то, что чаще всего им крайне непросто привлечь финансирование от банков, передает ria.ru.

На 33% выросло общее количество одобренных кредитов, хотя объем поддержки остался на уровне прошлого года. Предприниматели Москвы лидировали среди регионов по объему привлеченного в рамках мер господдержки финансирования, получив 2,9 млрд рублей кредитных средств. Второе место заняли МСП Ивановской области, которые привлекли 2,2 млрд рублей, в тройке лидеров и Подмосковье с 1,1 млрд рублей оформленных займов. Алтайский край и Нижегородская область разделили четвертую строчку рейтинга, получив по 0,7 млрд рублей, а на пятом месте обосновались Смоленская и Свердловская области, в каждой из которых бизнесмены оформили по 0,69 млрд рублей кредитов.

Свыше двухсот компаний, ставших участниками проекта «МСП шьет», получили помощь в сбыте товаров и сопровождение при выборе и оформлении мер господдержки.

Целью проекта «МСП шьет», который стартовал в начале этого года, стало развитие бизнеса производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметических средств из России. За полгода работы в рамках проекта состоялось два отбора на льготное размещение в крупном универмаге «ТЕЛЕГРАФ» города Москвы.

В числе двенадцати компаний, представивших свои бренды на площадке универмага, производители курток и пуховиков, женской одежды, а также украшений и разных видов косметики.

Кроме того, проект включал акселератор индустрии моды и красоты. Его участники старались привлечь новых клиентов, а также провести оптимизацию расходов на бизнес и модернизировать стратегии маркетинга. В рамках данной программы бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал предлагать свою продукцию на маркетплейсе Lamoda и открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Продажи компании выросли на 20%. Еще одному участнику программы — лаборатории косметики и аксессуаров Floremi — удалось увеличить продажи на целых 30%.

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