Музей «Азота» пополнился новым экспонатом

По предположениям сотрудников музея, находка была частью железнодорожного полотна с середины 1920–х годов. Тогда на территории, которую сейчас занимает «Азот», находился сользавод пермского купца Ивана Любимова. В процессе строительства и модернизации Березниковского химического комбината этот участок железнодорожного пути перестали эксплуатировать и законсервировали.