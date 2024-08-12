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Музей «Азота» пополнился новым экспонатом

Музей «Азота» пополнился новым экспонатом

12 августа 2024, 06:17
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
В коллекции музея появился рельс 1926 года выпуска.

Экспозиция музея филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ пополнилась новым экспонатом. Теперь выставочное пространство украшает столетний железнодорожный рельс.

Рельс обнаружили в грунте на территории предприятия во время строительных и ремонтных работ. На металле хорошо сохранилась маркировка и дата выпуска — 1926 год.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

По предположениям сотрудников музея, находка была частью железнодорожного полотна с середины 1920–х годов. Тогда на территории, которую сейчас занимает «Азот», находился сользавод пермского купца Ивана Любимова. В процессе строительства и модернизации Березниковского химического комбината этот участок железнодорожного пути перестали эксплуатировать и законсервировали.

Елена Нежданова, руководитель музея филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Строительство «Азота» началось осенью 1929 года. Если изучить схему предприятия того времени, то можно проследить, что эти рельсы вели к складу масел, которые использовались для агрегатов аммиачного производства. Этот склад был высотой примерно с пятиэтажный дом. Рельсы заходили внутрь здания и, скорее всего, по ним масло отправлялось уже до пункта назначения.
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