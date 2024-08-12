Начальница УКС Перми обжалует свой арест в СИЗО

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Судье Дзержинского районного суда Ирине Кобелевой сегодня, 12 августа, вечером поступила апелляционная жалоба на назначенный начальнице УКС Перми Ирине Чирковой арест в СИЗО. В Пермский краевой суд на рассмотрение документы, вероятнее всего, будут переданы уже завтра.
Жалобу на решение об аресте Чирковой подготовил ее адвокат по назначению Владислав Эккерт. Он ссылается на то, что процессуально нарушен срок задержания Чирковой. Чиновницу задержали 8 августа, а с ходатайством об избрании меры пресечения следствие вышло в суд только 10 августа. Таким образом, указывает адвокат, до момента избрания судом Чирковой ареста в СИЗО прошло более 48 часов, отведенных законом. Также он отмечает, что по совокупности характеристик и состояния здоровья доверительницы ей может быть назначена более мягкая мера пресечения — домашний арест.
Уже после рассмотрении ходатайства следствия в минувшую субботу он пояснял, что его доверительница не согласна с инкриминируемым ей деянием. По версии следствия взятка в 5,5 млн рублей за согласование отчетных документов была получена чиновницей в 2022 году через посредника от владельца подрядной организации «Трест №6» Сергея Микова. Вознаграждение полагалось за приемку не выполненных работ на трех социально-значимых объектах.
Апелляционная жалоба от Микова и его защитников в суд пока не поступала. Обвинение арестованным чиновнице и подрядчику на данный момент не предъявлено. По информации журналиста Properm.ru, Чирковой обвинение могут предъявить уже завтра, Микову — послезавтра.
Строительно-монтажный «Трест №6» в 2022 году был реконструкции пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» общей сложностью на 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений.
О том, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали по подозрению во взятке Микова и Чиркову стало известно в минувшую пятницу.