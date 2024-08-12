Начальница УКС Перми обжалует свой арест в СИЗО

Жалобу на решение об аресте Чирковой подготовил ее адвокат по назначению Владислав Эккерт. Он ссылается на то, что процессуально нарушен срок задержания Чирковой. Чиновницу задержали 8 августа, а с ходатайством об избрании меры пресечения следствие вышло в суд только 10 августа. Таким образом, указывает адвокат, до момента избрания судом Чирковой ареста в СИЗО прошло более 48 часов, отведенных законом. Также он отмечает, что по совокупности характеристик и состояния здоровья доверительницы ей может быть назначена более мягкая мера пресечения — домашний арест.