Памятник архитектуры в Пермском крае продается за смешные деньги. Узнали, почему

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Published Сегодня, 05:31
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В селе Осинцево Кишертского района за миллион рублей продается памятник архитектуры регионального значения «Дом купца Ф. Н. Щербакова». Двухэтажное здание имеет множество комнат, сухой бетонированный подвал, крепкие полы, а также печное и электрическое отопление. Есть своя скважина с чистой водой и канализация, говорится в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления — ИП Пушкарев А. А. Он указывает, что площадь помещения составляет более 414 кв. м, а земельного участка — 5 соток. Причиной продажи является невозможность эффективного использования всех хозяйств. По словам Алексея, дом подойдет и для проживания, и для бизнеса — например, можно открыть магазин. Также возможен обмен на автомобиль, стройматериалы и «прочие ликвидные вещи». Кроме того, пермяк указывает, что может передать 80 га сельхозугодий в непосредственной близости от Осинцево и здание местной администрации — его предлагается использовать как хозяйственную постройку.
«Ипотеку вам на это здание не дадут, да и кому на хрен нужна ипотека с нынешней ключевой ставкой? Раньше за сам факт обладания таким домом, вам полагался дворянский титул, почет и уважение жителей деревни. Сейчас не полагается)))», — пишет Пушкарев. По словам мужчины, он является единственным собственником исторического здания и оставил бы его себе в качестве дачи, но уже живет за городом. Показ недвижимости возможен в любое время, приехать и посмотреть его можно вживую.
Алексей Пушкарев является владельцем сети магазинов рыбы и морепродуктов Forelperm. Он рассказал корреспонденту Properm.ru, что приобрел это историческое здание примерно 4-5 лет назад. В то время у торговой сети были открыты оптовые базы в Кунгурском и Кишертском районах. Памятник архитектуры приобрели и сделали ремонт, на первом этаже открыли магазин стройматериалов и бытовой химии. Позже на втором этаже запустили коптильный цех для Forelperm.
Однако команда Алексея столкнулась с нехваткой кадров в селе — найти работников было сложно, а управлять розничной торговлей в удаленном формате не так эффективно, как с человеком непосредственно на месте. Поэтому сейчас решено перенести коптильный цех в Пермь. Стоимость исторического здания кажется подозрительно низкой, учитывая, что в нем сделан ремонт, и есть Wi-Fi и отопление. Но подвоха здесь нет, уверяет Алексей Пушкарев: село Осинцево находится в отдалении от города, запустить здесь свой бизнес может быть непросто.
Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия также периодически проверяет здание и накладывает определенные ограничения на ремонт. Как правило, собственник здания может выполнять некоторые работы, но сохранять внешний облик объекта обязан. У дома купца Ф. Н. Щербакова богатая история: во времена Великой Отечественной войны здесь был детский дом, в послевоенный период открывались магазины. Оно было построено в 1887 году.