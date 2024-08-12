Памятник архитектуры в Пермском крае продается за смешные деньги. Узнали, почему

«Ипотеку вам на это здание не дадут, да и кому на хрен нужна ипотека с нынешней ключевой ставкой? Раньше за сам факт обладания таким домом, вам полагался дворянский титул, почет и уважение жителей деревни. Сейчас не полагается)))», — пишет Пушкарев. По словам мужчины, он является единственным собственником исторического здания и оставил бы его себе в качестве дачи, но уже живет за городом. Показ недвижимости возможен в любое время, приехать и посмотреть его можно вживую.