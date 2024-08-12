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Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Парикмахер Уиндл посоветовал не мыть волосы горячей водой

12 августа 2024, 16:14
Британский парикмахер Пол Уиндл советует избегать использования горячей воды для мытья волос. Неправильное мытье волос может серьезно ухудшить их состояние.

Пол Уиндл выделил четыре основные ошибки, которые могут повредить ваши локоны, пишет 360.ru.

Важно учитывать температуру воды при мытье волос. Слишком горячая вода может нанести вред, растягивая волосы и делая их хрупкими при расчесывании.

«Вы можете нанести такое же повреждение на свои волосы, что и при использовании утюжков и фенов, если используете слишком горячую воду в душе. Мокрые волосы очень нежные», — предостерег Уиндл.

Шампунь стоит смывать теплой водой, а не кипятком, чтобы кутикула волос открылась, а кондиционер — прохладной, чтобы закрылась. Это добавит здоровый блеск волосам, который сохранится до следующего мытья.

Одна из распространенных ошибок — расчесывание мокрых волос после душа. Они более нежные и подвержены повреждениям. Лучше расчесаться до мытья, чтобы не портить пряди потом.

Также важно правильно наносить кондиционер. Равномерно распределите его от середины волос до кончиков. Кончики — самые сухие части волос, им нужен больший уход. Кожу головы не стоит обрабатывать кондиционером.

Не забывайте о частоте мытья волос. Редкое мытье может закупорить поры на коже головы из-за излишнего жира, что приведет к большему загрязнению.

Стремление уменьшить частоту мытья головы получает все большее признание, однако будьте осторожнее. Для поддержания здоровья волос и кожи головы достаточно мыть волосы два-три раза в неделю.

«Слишком частое мытье волос может лишить их естественных масел», — пояснил Уиндл.

#Алина Ибрагимова
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