Парикмахер Уиндл посоветовал не мыть волосы горячей водой

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Пол Уиндл выделил четыре основные ошибки, которые могут повредить ваши локоны, пишет 360.ru.
Важно учитывать температуру воды при мытье волос. Слишком горячая вода может нанести вред, растягивая волосы и делая их хрупкими при расчесывании.
«Вы можете нанести такое же повреждение на свои волосы, что и при использовании утюжков и фенов, если используете слишком горячую воду в душе. Мокрые волосы очень нежные», — предостерег Уиндл.
Шампунь стоит смывать теплой водой, а не кипятком, чтобы кутикула волос открылась, а кондиционер — прохладной, чтобы закрылась. Это добавит здоровый блеск волосам, который сохранится до следующего мытья.
Одна из распространенных ошибок — расчесывание мокрых волос после душа. Они более нежные и подвержены повреждениям. Лучше расчесаться до мытья, чтобы не портить пряди потом.
Также важно правильно наносить кондиционер. Равномерно распределите его от середины волос до кончиков. Кончики — самые сухие части волос, им нужен больший уход. Кожу головы не стоит обрабатывать кондиционером.
Не забывайте о частоте мытья волос. Редкое мытье может закупорить поры на коже головы из-за излишнего жира, что приведет к большему загрязнению.
Стремление уменьшить частоту мытья головы получает все большее признание, однако будьте осторожнее. Для поддержания здоровья волос и кожи головы достаточно мыть волосы два-три раза в неделю.
«Слишком частое мытье волос может лишить их естественных масел», — пояснил Уиндл.