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Пермские спасатели извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоту

Пермские спасатели извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоту

12 августа 2024, 08:31
Фото: ВКонтакте/МКУ Пермская городская слуба спасения
Всего же за минувшую неделю в городе спасено 15 человек.
Сюжет
Дети

Пермские спасатели извлекли из Камы 13-летнего мальчика на надувном плотике. Об этом сообщают Пермской городской службы спасения.

Вечером 9 августа на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в микрорайоне Верхняя Курья несовершеннолетнего на деревянном плоту вынесло в русло реки Камы. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Мальчик в возрасте 13 лет был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался.

Всего за прошлую неделю экипажи службы спасения выезжали на вызовы 59 раз, спасено 15 человек, в том числе шесть детей, первая помощь была оказана 16 раз.

За летний период матросами-спасателями в местах массового отдыха у воды было спасено 15 человек, в том числе два ребенка. Предупреждено почти пять тысяч несчастных случаев, отмечают в службе спасения.

1 августа в море около Сочи утонул 12-летний ученик пермской школы №47. Мальчик приехал на отдых вместе с учительницей и другими школьниками.

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#Происшествия#Пермь#Дети#Спасатели
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