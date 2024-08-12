Пермские спасатели извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоту

Вечером 9 августа на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в микрорайоне Верхняя Курья несовершеннолетнего на деревянном плоту вынесло в русло реки Камы. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Мальчик в возрасте 13 лет был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался.