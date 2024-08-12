Пермские спасатели извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоту

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:35
Пермские спасатели извлекли из Камы 13-летнего мальчика на надувном плотике. Об этом сообщают Пермской городской службы спасения.
Вечером 9 августа на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в микрорайоне Верхняя Курья несовершеннолетнего на деревянном плоту вынесло в русло реки Камы. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Мальчик в возрасте 13 лет был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался.
Всего за прошлую неделю экипажи службы спасения выезжали на вызовы 59 раз, спасено 15 человек, в том числе шесть детей, первая помощь была оказана 16 раз.
За летний период матросами-спасателями в местах массового отдыха у воды было спасено 15 человек, в том числе два ребенка. Предупреждено почти пять тысяч несчастных случаев, отмечают в службе спасения.
1 августа в море около Сочи утонул 12-летний ученик пермской школы №47. Мальчик приехал на отдых вместе с учительницей и другими школьниками.