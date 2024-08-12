Пермский край привлекли соответчиком в процесс об ущербе в 35 миллионов рублей

С 2023 года «Элиона» не заключала ни одного контракта на поставку больничного питания. Оборот предприятия за прошлый год составил 271 млн рублей. В 2022 году владелица предприятия Эльфира Кузьмина была осуждена за взятки главврачам при получении госконтрактов на поставку обедов. В 2024 бывшая директор и главбух компании Марина Юмина также была признана виновной в даче взятки. Кузьмина свой приговор обжаловать не смогла, а Юмина даже не подавала апелляционную жалобу. За взятки суд также оштрафовал и само ООО «Элиона», по данным базы исполнительных производств, штраф в миллион рублей предприятие так и не погасило.