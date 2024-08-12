Пермский край привлекли соответчиком в процесс об ущербе в 35 миллионов рублей

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Судья Арбитражного суда Пермского края Ирина Елизарова признала Пермский край в лице Минимущества региона соответчиком по иску ООО «Элиона» о взыскании ущерба на 35 млн рублей. Поставщик больничных обедов считает, что ущерб компании был нанесен возвращением в имущественный комплекс региона пищеблока «Айболит» в Чайковской ЦГБ. Эту недвижимость «Элиона» купила в 2019 году за 5 млн рублей.
Изначально компания «Элиона» просила привлечь взыскать убытки именно с самого министерства, однако ведомство называет себя ненадлежащим ответчиком по делу. В Минимущества считают, что спор должен идти между ООО «Оскар» и его учредителем, администрацией Чайковского, сдавшего пищеблок в аренду, а затем заключившего договор купли-продажи. «Оскар» привлечен по делу в качестве третьего лица.
В остальном рассмотрение дела было отложено на 3 октября.
Компания «Элиона» до 2023 года была крупнейшим поставщиком больничной еды в регионе. По иску Минимущества в 2023 году пищеблок был возвращен в имущественный комплекс Пермского края, «Элиона» дошла до Верховного Суда, но все инстанции указали, что переход пищеблока в частные руки стал итогом цепочки фиктивных сделок. Уже несколько лет решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Чайковского района Юрия Вострикова и его подчиненной из-за незаконной продажи «Айболита».
С 2023 года «Элиона» не заключала ни одного контракта на поставку больничного питания. Оборот предприятия за прошлый год составил 271 млн рублей. В 2022 году владелица предприятия Эльфира Кузьмина была осуждена за взятки главврачам при получении госконтрактов на поставку обедов. В 2024 бывшая директор и главбух компании Марина Юмина также была признана виновной в даче взятки. Кузьмина свой приговор обжаловать не смогла, а Юмина даже не подавала апелляционную жалобу. За взятки суд также оштрафовал и само ООО «Элиона», по данным базы исполнительных производств, штраф в миллион рублей предприятие так и не погасило.
В 2023 году суды встали на сторону Минимущества Пермского края в споре с ООО «Элиона», а также администрацией Чайковского района и учрежденным ей ООО (ранее — МУП) «Оскар. Пищеблок центральной городской больницы, который в 2019 году перешел в собственность „Элионы“, был возвращен в имущественный комплекс региона. После чего поставщик больничной еды начал требовать в суде от Минимущества в качестве возмещения 35 млн рублей за здание, купленное ей в семь раз дешевле.
На фоне процесса с января 2024 года в Чайковской ЦГБ сменился поставщик больничной еды. Контракт за 39 млн рублей был заключен с удмуртским ООО «Общепит-сервис», входящем в кировскую группу компаний «Роспитание». Судя по отзывам пациентов в социальных сетях, качество обедов изменилось в лучшую сторону. На лечебные обеды от ООО «Элиона», пишут в соцсетях, поступали жалобы больных.