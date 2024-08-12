Пермяка задержали за ночную рейв-вечеринку в центральном районе Перми

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 08:02
В Перми полицейские задержали одного из организаторов рейв-тусовки в Ленинском районе. Шумная вечеринка проходила ночью в Камской долине и мешала жильцам домов отдыхать.
Рейв-пати походит в том месте не первый раз. Местные жители не раз пытались лично поговорить с участниками тусовки, но те им отвечали, что заплатили деньги и намерены отрываться дальше. В полицию жильцы тоже обращались неоднократно, сообщает «В курсе.ру».
В ночь на 11 августа правоохранители провели рейд в Камской долине. В итоге был задержан один из главных организаторов, еще восемь человек были отправлены с танцплощадки на медицинское освидетельствование.