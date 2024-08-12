Пермяка задержали за ночную рейв-вечеринку в центральном районе Перми

Рейв-пати походит в том месте не первый раз. Местные жители не раз пытались лично поговорить с участниками тусовки, но те им отвечали, что заплатили деньги и намерены отрываться дальше. В полицию жильцы тоже обращались неоднократно, сообщает «В курсе.ру».