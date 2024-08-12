Прокуратура заинтересовалась информацией о сточных водах в Мулянке

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Пермская природоохранная прокуратура проверяет информацию о том, что в Мулянку из-за прорыва канализации попадали сточные воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На проблему пожаловались жители Кондратово, пишет «Рифей». По их словам, в реку рядом с домами №10 и 12 на ул. Суворова попали канализационные стоки, которые дурно пахнут. Жители обращались со своей проблемой по телефону 112, но им так и не помогли. Они даже пробовали сами найти утечку и решить вопрос, но не смогли.
Сейчас природоохранная прокуратура проверяет появившуюся в СМИ информацию. «Осуществлен выезд на место происшествия, скоординированы действия муниципалитета по устранению дальнейшего загрязнения, обеспечен отбор проб поверхностной воды в районе загрязнения сотрудниками Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края совместно со специалистами лаборатории КГБУ „Аналитический центр““, — говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки будет принято решение.