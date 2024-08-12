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Прокуратура заинтересовалась информацией о сточных водах в Мулянке

Прокуратура заинтересовалась информацией о сточных водах в Мулянке

12 августа 2024, 12:14
Фото: properm.ru
На загрязнение реки жаловались жители Кондратово

Пермская природоохранная прокуратура проверяет информацию о том, что в Мулянку из-за прорыва канализации попадали сточные воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На проблему пожаловались жители Кондратово, пишет «Рифей». По их словам, в реку рядом с домами №10 и 12 на ул. Суворова попали канализационные стоки, которые дурно пахнут. Жители обращались со своей проблемой по телефону 112, но им так и не помогли. Они даже пробовали сами найти утечку и решить вопрос, но не смогли.

Сейчас природоохранная прокуратура проверяет появившуюся в СМИ информацию. «Осуществлен выезд на место происшествия, скоординированы действия муниципалитета по устранению дальнейшего загрязнения, обеспечен отбор проб поверхностной воды в районе загрязнения сотрудниками Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края совместно со специалистами лаборатории КГБУ „Аналитический центр““, — говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки будет принято решение.

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