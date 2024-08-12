Прокуратура заинтересовалась информацией о сточных водах в Мулянке

На проблему пожаловались жители Кондратово, пишет «Рифей». По их словам, в реку рядом с домами №10 и 12 на ул. Суворова попали канализационные стоки, которые дурно пахнут. Жители обращались со своей проблемой по телефону 112, но им так и не помогли. Они даже пробовали сами найти утечку и решить вопрос, но не смогли.