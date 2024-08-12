Раскрыты подробности новой части «Ведьмака»

По сообщению newkhakasiya.online, Даг Кокл, озвучивающий Геральта в серии игр, подтвердил анонс четвертой части «Ведьмака». Хотя он не может открыть все подробности, известно, что Геральт из Ривии вернется, но его роль окажется не ключевой. Сюжет не будет сосредоточен на нем, и главного героя еще не выбрали, добавил Кокл, отметив, что сценарий игры ему пока неизвестен.