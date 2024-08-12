Раскрыты подробности новой части «Ведьмака»

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
По сообщению newkhakasiya.online, Даг Кокл, озвучивающий Геральта в серии игр, подтвердил анонс четвертой части «Ведьмака». Хотя он не может открыть все подробности, известно, что Геральт из Ривии вернется, но его роль окажется не ключевой. Сюжет не будет сосредоточен на нем, и главного героя еще не выбрали, добавил Кокл, отметив, что сценарий игры ему пока неизвестен.
На данный момент две трети сотрудников CD Projekt Red работают над новым проектом во вселенной «Ведьмака» с кодовым названием Polaris. В ходе конференции по финансовым итогам года компании, которая состоялась в марте 2024 года, сообщалось о 403 участниках команды разработчиков.
Глава компании CD Projekt Михал Новаковски отметил, что после выхода дополнения «Киберпанк 2077: Призрачная свобода» количество сотрудников, работающих над этой игрой, сократилось до 17 человек, в то время как остальные были распределены на другие проекты.
Он рассказал, что в команде, занимающейся проектом Polaris, насчитывается свыше 400 разработчиков. Это число соответствует целевым требованиям для перехода к активной фазе разработки, запланированной на вторую половину года.
Это говорит о значительном росте по сравнению с ноября прошлого года, когда в проекте работали примерно 330 специалистов. На тот момент проект уже являлся самым масштабным в истории CD Projekt Red.