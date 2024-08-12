РЭО: За транспортировку отходов класса А возьмутся региональные операторы

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:01
Транспортированием медицинских отходов класса А теперь будут заниматься региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К отходам этого класса относятся канцтовары, упаковка и мебель.
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что планируется улучшить учет и контроль за медицинскими отходами: их необходимо предварительно обезвредить, прежде чем направлять на объекты, занимающиеся обработкой отходов производства и потребления. Об этом пишет 56orb.ru.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, все медицинские отходы поделены на пять классов по уровню эпидемиологической угрозы: A, Б, В, Г и Д. Класс A составляет около 80% от общего объема медицинских отходов и подлежит утилизации на объектах, предназначенных для работы с твердыми коммунальными отходами, поскольку эти отходы считаются безопасными. К ним относятся также такие предметы, как халаты, бахилы, маски, перчатки, а также мебель, постельное белье.
Он добавил, что с 1 июля 2025 года медотходы класса A будут передаваться региональным операторам как ТКО, что составит примерно 2 миллиона тонн. Закон также вводит требования по учету таких медотходов.
Отходы классов Б и В представляют собой эпидемиологическую опасность: например, это инструменты, загрязненные кровью или биологическими выделениями, а также лабораторные отходы и прочие материалы. Эти виды отходов должны проходить процессы обеззараживания и обезвреживания перед тем, как будут включены в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.
Отходы класса Г обладают токсикологической опасностью. К ним относятся изделия, содержащие ртуть, отходы, образующиеся в процессе фармацевтического производства, а также те, что возникают при эксплуатации оборудования.
Отходы класса Д классифицируются как радиоактивные и будут передаваться национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что роль СанПиН возрастет. В них появятся новые требования к процессам обеззараживания, а также иные аспекты по регулированию обращения с медицинскими отходами. Роспотребнадзор останется ключевым государственным органом, отвечающим за вопросы обращения с медицинскими отходами.