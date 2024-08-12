РЭО: За транспортировку отходов класса А возьмутся региональные операторы

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, все медицинские отходы поделены на пять классов по уровню эпидемиологической угрозы: A, Б, В, Г и Д. Класс A составляет около 80% от общего объема медицинских отходов и подлежит утилизации на объектах, предназначенных для работы с твердыми коммунальными отходами, поскольку эти отходы считаются безопасными. К ним относятся также такие предметы, как халаты, бахилы, маски, перчатки, а также мебель, постельное белье.