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Published Сегодня, 16:33

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Updated Сегодня, 16:35

Сбившего полицейского на посту пьяного водителя из Перми отправили в колонию

Сбившего полицейского на посту пьяного водителя из Перми отправили в колонию

12 августа 2024, 16:33
Фото: properm.ru
Его автомобиль, на котором он пытался уйти от погони, конфискован.
Сюжет
Дтп

Ординский районный суд вынес приговор 35-летнему пермяку. Мужчина признан виновным в насилии в отношении полицейского, сообщают в краевой прокуратуре.

Суд установил, что в мае 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем BMW X6 и был остановлен сотрудниками полиции. Не желая быть привлеченным к ответственности, водитель попытался скрыться. Он не прекратил движение даже когда один из сотрудников ГАИ, во избежание травмирования, запрыгнул на капот машины. Остановить его удалось только после применения сотрудником табельного оружия.

Пермяк признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд назначил виновному 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Принадлежащий осужденному автомобиль BMW X6, стоимостью 4,8 млн рублей, конфискован и обращен в собственность государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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#Происшествия#Общество#Суд#Дтп#Криминал
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