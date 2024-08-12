Сбившего полицейского на посту пьяного водителя из Перми отправили в колонию

Суд установил, что в мае 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем BMW X6 и был остановлен сотрудниками полиции. Не желая быть привлеченным к ответственности, водитель попытался скрыться. Он не прекратил движение даже когда один из сотрудников ГАИ, во избежание травмирования, запрыгнул на капот машины. Остановить его удалось только после применения сотрудником табельного оружия.