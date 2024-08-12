Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:47
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение. Активность циклона обеспечит прохождение очень сильных дождей (30-50 мм/12 ч) и сильных ливней (25-30 мм/1 ч) локально в южных и центральных районах завтра, 13 августа, и в восточных районах 14 августа.
Кроме того, в период с 13 по 17 августа в реках Пермского края, в том числе, в малых реках возможны интенсивные подъемы уровней воды. Также в реках бассейнов Вишеры, Яйвы, Косьвы и Чусовой, а также на их малых притоках может резко подняться уровень воды. Существует вероятность формирования дождевых паводков, увеличения притоков воды в пруды и водохранилища, в том числе в Широковское водохранилище на реке Косьва и водохранилище Яйвинской ГРЭС на реке Яйва.
В непогоду будьте внимательны и осторожны, предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.