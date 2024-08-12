properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение 13 и 14 августа

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае

12 августа 2024, 08:44
Фото: freepik.com

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение 13 и 14 августа

Непогода может привести к возникновению паводков.

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение. Активность циклона обеспечит прохождение очень сильных дождей (30-50 мм/12 ч) и сильных ливней (25-30 мм/1 ч) локально в южных и центральных районах завтра, 13 августа, и в восточных районах 14 августа.

Кроме того, в период с 13 по 17 августа в реках Пермского края, в том числе, в малых реках возможны интенсивные подъемы уровней воды. Также в реках бассейнов Вишеры, Яйвы, Косьвы и Чусовой, а также на их малых притоках может резко подняться уровень воды. Существует вероятность формирования дождевых паводков, увеличения притоков воды в пруды и водохранилища, в том числе в Широковское водохранилище на реке Косьва и водохранилище Яйвинской ГРЭС на реке Яйва.

В непогоду будьте внимательны и осторожны, предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также:
Берегите себя! Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском краеЛивни и крупный град могут омрачить субботу жителей Пермского краяВ Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
#Общество#Регион#Пермь#Погода#Паводок#Штормовое предупреждение#Ливень#Дождь
Подпишитесь
Заключенный пермский экс-священник пытается обжаловать приговор
Сегодня, 11:36
В администрации Соликамского округа сменился первый замглавы
Сегодня, 10:24
Собственники зданий в центре Перми будут согласовывать их колер в мэрии
Сегодня, 10:19
Памятник архитектуры в Пермском крае продается за смешные деньги. Узнали, почему
Сегодня, 05:31
«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго
Сегодня, 10:10
Чайковская горбольница осталась без дежурных хирургов
Сегодня, 08:10