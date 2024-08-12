Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае

Кроме того, в период с 13 по 17 августа в реках Пермского края, в том числе, в малых реках возможны интенсивные подъемы уровней воды. Также в реках бассейнов Вишеры, Яйвы, Косьвы и Чусовой, а также на их малых притоках может резко подняться уровень воды. Существует вероятность формирования дождевых паводков, увеличения притоков воды в пруды и водохранилища, в том числе в Широковское водохранилище на реке Косьва и водохранилище Яйвинской ГРЭС на реке Яйва.