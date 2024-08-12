Собственники зданий в центре Перми будут согласовывать их колер в мэрии

Не надо разрабатывать колерные паспорта на многоквартирные дома, объекты культурного наследия, частные дома, гаражи, некапитальные объекты (в том числе НТО). В отношении зданий, на которые уже имеется готовый колерный паспорт (согласован не ранее 22 февраля 2017 года), повторная разработка документа не потребуется. Если дума одобрит новые требования по колерным паспортам, то они вступят в силу 1 марта 2025 года. На решение в течение одного года будет действовать переходный период, отмечает издание.