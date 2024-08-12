Собственники зданий в центре Перми будут согласовывать их колер в мэрии

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Глава Перми Эдуард Соснин внес в думу проект решения, согласно которому владельцев зданий в центре города обяжут разрабатывать и согласовывать колерные паспорта на свои объекты. Проект призван формировать и улучшать архитектурный облик центральных городских территорий, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Новые нормативы коснутся строений, расположенных в границах городского центра и на улицах градостроительного значения, фасады которых обращены на территорию общего пользования и находятся на первой линии застройки. В колерном паспорте устанавливается внешний облик фасада здания, в том числе цвет с указанием конкретных RAL, материалов отделки всех архитектурных элементов здания.
Не надо разрабатывать колерные паспорта на многоквартирные дома, объекты культурного наследия, частные дома, гаражи, некапитальные объекты (в том числе НТО). В отношении зданий, на которые уже имеется готовый колерный паспорт (согласован не ранее 22 февраля 2017 года), повторная разработка документа не потребуется. Если дума одобрит новые требования по колерным паспортам, то они вступят в силу 1 марта 2025 года. На решение в течение одного года будет действовать переходный период, отмечает издание.
Владельцы зданий, попадающих под действие решения, будут обязаны до 1 марта 2026 года разработать и согласовать колерный паспорт в случае, если фасады их зданий обращены на территорию общего пользования.
На минувшей неделе стало известно, что власти Перми потратят ещё 11 млн рублей на капитальный ремонт подземного перехода на ул. Уральской. Как сообщает краевое отделение общественного движения «Общероссийский народный фронт», в 2023 году на ремонт объекта было вложено свыше 5 млн рублей. Однако спустя полгода после проведения работ в переходе облупилась краска.