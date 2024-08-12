Торжественные линейки в честь Дня знаний в Прикамье могут перенести на 2 сентября

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
День знаний, 1 сентября, в некоторых регионах России могут перенести на 2 сентября. Как сообщает издание Федерального собрания РФ «Парламентская газета», праздничные линейки уже сдвинули на день вперед в Ростовской, Тюменской, Кемеровской, Пензенской, Московской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Татарстан.
Члена комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова, представляющая Ростовскую область, утверждает, что школы в этом регионе и ряде других — депутат не уточнила, каких именно, — встретят День знаний в текущем году только в понедельник, 2 сентября. По ее словам, перенос начала учебного года связан с рекомендациями Минпросвещения «О проведении торжественных мероприятий, посвященных началу 2024/25 учебного года и Дню знаний, 2 сентября 2024 года».
Корреспондент Properm.ru обратилась в пресс-службу министерства образования и науки Пермского края с просьбой пояснить, будут ли традиционные праздничные линейки перенесены на 2 сентября в этом году. Ответ ожидается.