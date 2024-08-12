Торжественные линейки в честь Дня знаний в Прикамье могут перенести на 2 сентября

Члена комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова, представляющая Ростовскую область, утверждает, что школы в этом регионе и ряде других — депутат не уточнила, каких именно, — встретят День знаний в текущем году только в понедельник, 2 сентября. По ее словам, перенос начала учебного года связан с рекомендациями Минпросвещения «О проведении торжественных мероприятий, посвященных началу 2024/25 учебного года и Дню знаний, 2 сентября 2024 года».