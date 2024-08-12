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В Перми на фестивале «Флюгер» у артиста загорелась амуниция

У артиста уличного театра во время фестиваля «Флюгер» в Перми загорелась одежда

12 августа 2024, 05:57
Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В Перми на фестивале «Флюгер» у артиста загорелась амуниция

О случившемся журналистам рассказали очевидцы.

Вчера, 11 августа, в Перми на фестивале уличных театров «Флюгер» (0+) у одного из артистов уличного театра «Джамп Энерджи» загорелась амуниция. Об этом журналистам perm.aif.ru сообщили очевидцы.

Иницидент произошел в завершение развлекательной программы «Флюгера». Представление «Джамп Энерджи» включало в себя трюки с факелами, огнеметами и прыжками через огонь. Два артиста выступали на ходулях для прыжков — джамперах.

В одном из номеров к джамперам прикрепили нечто напоминающее искрящиеся петарды. Артисты прыгали и делали сальто с петардами в ногах, и после этого у одного из акробатов загорелась пятка. Зрители заметили это, но сначала не поняли, является пламя запланированным элементом выступления или человеку нужна помощь. В течение 30 секунд акробат не замечал пламени, однако затем один из охранников подбежал к артисту, обратил внимание на пламя, и в течение нескольких секунд огонь был потушен. Выступающий показал, что все в порядке, и продолжил выступать перед пермяками.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Фестиваль#Огонь
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