У артиста уличного театра во время фестиваля «Флюгер» в Перми загорелась одежда

В одном из номеров к джамперам прикрепили нечто напоминающее искрящиеся петарды. Артисты прыгали и делали сальто с петардами в ногах, и после этого у одного из акробатов загорелась пятка. Зрители заметили это, но сначала не поняли, является пламя запланированным элементом выступления или человеку нужна помощь. В течение 30 секунд акробат не замечал пламени, однако затем один из охранников подбежал к артисту, обратил внимание на пламя, и в течение нескольких секунд огонь был потушен. Выступающий показал, что все в порядке, и продолжил выступать перед пермяками.