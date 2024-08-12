Ушел на СВО этой весной и не вернулся. В Прикамье простятся с погибшим контрактником

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В селе Самково Кудымкарского муниципального округа завтра, 13 августа, в 11:00 простятся с погибшим на СВО Валерием Головиным. Мужчине было 38 лет. Церемония состоится в Самковском сельском доме культуры.
Как рассказали в пресс-службе администрации Кудымкарского округа, Валерий родился в поселке Верхошижемье Кировской области 11 мая 1986 года. Последние 20 лет проживал в селе Самково Пермского края. В апреле текущего года пошел служить по контракту и отправился в зону проведения СВО. Погиб при выполнении боевых задач в июле этого года.
СВО длится с 24 февраля 2022 года. Данные о погибших военнослужащих публикуют их родственники или представители пресс-служб администраций округов либо районов.