Ушел на СВО этой весной и не вернулся. В Прикамье простятся с погибшим контрактником

Как рассказали в пресс-службе администрации Кудымкарского округа, Валерий родился в поселке Верхошижемье Кировской области 11 мая 1986 года. Последние 20 лет проживал в селе Самково Пермского края. В апреле текущего года пошел служить по контракту и отправился в зону проведения СВО. Погиб при выполнении боевых задач в июле этого года.