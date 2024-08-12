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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

В Пермском крае простятся с 37-летним погибшим на СВО контрактником

Ушел на СВО этой весной и не вернулся. В Прикамье простятся с погибшим контрактником

12 августа 2024, 10:54
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа

В Пермском крае простятся с 37-летним погибшим на СВО контрактником

Мужчина жил в селе Самково.

В селе Самково Кудымкарского муниципального округа завтра, 13 августа, в 11:00 простятся с погибшим на СВО Валерием Головиным. Мужчине было 38 лет. Церемония состоится в Самковском сельском доме культуры.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кудымкарского округа, Валерий родился в поселке Верхошижемье Кировской области 11 мая 1986 года. Последние 20 лет проживал в селе Самково Пермского края. В апреле текущего года пошел служить по контракту и отправился в зону проведения СВО. Погиб при выполнении боевых задач в июле этого года.

СВО длится с 24 февраля 2022 года. Данные о погибших военнослужащих публикуют их родственники или представители пресс-служб администраций округов либо районов.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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