В администрации Соликамского округа сменился первый замглавы

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Исполняющим обязанности первого заместителя главы Соликамского городского округа стала начальник управления по экономической политике Наталья Гудкова. Как пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Telegram-каналы, ранее занимавшая эту должность Светлана Куприянова покинула пост. На сайте администрации муниципалитета также появилась информация о назначении Гудковой.
Кадровые перестановки в структурах власти Соликамского округа начались после того, как глава Ленинского района Перми Александр Русанов стал руководить муниципалитетом. Сейчас он находится в статусе временно исполняющего обязанности.