В администрации Соликамского округа сменился первый замглавы

Исполняющим обязанности первого заместителя главы Соликамского городского округа стала начальник управления по экономической политике Наталья Гудкова. Как пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Telegram-каналы, ранее занимавшая эту должность Светлана Куприянова покинула пост. На сайте администрации муниципалитета также появилась информация о назначении Гудковой.