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В администрации Соликамского округа сменился первый замглавы

В администрации Соликамского округа сменился первый замглавы

12 августа 2024, 10:24
Фото: fusionbrain.ai
Перестановки в муниципалитете продолжаются после ухода экс-мэра Евгения Самоукова.

Исполняющим обязанности первого заместителя главы Соликамского городского округа стала начальник управления по экономической политике Наталья Гудкова. Как пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Telegram-каналы, ранее занимавшая эту должность Светлана Куприянова покинула пост. На сайте администрации муниципалитета также появилась информация о назначении Гудковой.

Кадровые перестановки в структурах власти Соликамского округа начались после того, как глава Ленинского района Перми Александр Русанов стал руководить муниципалитетом. Сейчас он находится в статусе временно исполняющего обязанности.

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#Политика#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Соликамск
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