В Чайковском будут судить организаторов трех элитных казино

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Чайковском будут судить группу организаторов подпольных казино, они были задержаны силовиками год назад. Жители Сарапула и Чайковского открыли в центре города три казино, два из них работали на улице Вокзальной, одно на Камской.
Как рассказали журналисту Properm.ru в краевой прокуратуре, спустить деньги в нелегальных казино могли далеко не все. Это были игральные клубы для состоятельных граждан. Вход в помещения с игральными автоматами был по паролям, у каждого игромана был личный код.
Всего в группе организаторов и сотрудников казино было четырнадцать человек, один из подпольных крупье сознался во всем, с ним было заключено досудебное соглашение. Производство по делу в отношении него было выделено в отдельное производство.
Инкриминируемый организаторам казино доход от незаконной игорной деятельности составил по данным следствия более 6 млн рублей.
Сейчас прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступной группы и 13 ее участников. Они обвиняются по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
По версии следствия, житель Сарапула некто Коробейников решил открыть в Чайковском сеть казино. Они работали с ноября 2022 по июнь 2023 года. Реализуя свой умысел, обвиняемые арендовали нежилые помещения, укомплектовали их необходимым компьютерным оборудованием, наняли обслуживающий персонал. При задержании прошлым летом только в одном помещении было конфисковано 18 игральных автоматов.