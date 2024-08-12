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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 14:00

В ДТП на Компросе в Перми пострадала женщина

В ДТП на Компросе в Перми пострадала женщина

12 августа 2024, 13:56
Фото: читатель портала Properm.ru
На перекрестке Компроса и Советской столкнулись две легковушки

Свидетели сообщают о ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Советской в центре Перми. На место прибыли два автомобиля скорой помощи.

Как пояснили порталу Properm.ru в правоохранительных органах, ДТП произошло по адресу Комсомольский проспект, 12 в 17:00. Водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь вниз по Комсомольскому проспекту, допустил столкновение с автомобилем Infinity. Японская легковушка выезжала с улицы Советская. В результате ДТП пострадали водитель Гранты и две пассажирки. Помощь, сообщили нам очевидцы, медработники оказали пострадавшим на месте.

Кто нарушил ПДД, сейчас выясняют полицейские.

На Коммунальном мосту в Перми произошла жесткая авария, в которой пострадали два мотоциклиста, пишет perm.aif.

Речь идет о ДТП, которое случилось в краевой столице вечером 8 августа. В городских телеграм-каналах быстро разлетелись снимки с места аварии, на которых были видны разбитые мотоциклы и легковушка.

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#Происшествия#Пермская езда#Дтп#Пермь
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