В ДТП на Компросе в Перми пострадала женщина

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Свидетели сообщают о ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Советской в центре Перми. На место прибыли два автомобиля скорой помощи.
Как пояснили порталу Properm.ru в правоохранительных органах, ДТП произошло по адресу Комсомольский проспект, 12 в 17:00. Водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь вниз по Комсомольскому проспекту, допустил столкновение с автомобилем Infinity. Японская легковушка выезжала с улицы Советская. В результате ДТП пострадали водитель Гранты и две пассажирки. Помощь, сообщили нам очевидцы, медработники оказали пострадавшим на месте.
Кто нарушил ПДД, сейчас выясняют полицейские.
На Коммунальном мосту в Перми произошла жесткая авария, в которой пострадали два мотоциклиста, пишет perm.aif.
Речь идет о ДТП, которое случилось в краевой столице вечером 8 августа. В городских телеграм-каналах быстро разлетелись снимки с места аварии, на которых были видны разбитые мотоциклы и легковушка.