В ДТП на Компросе в Перми пострадала женщина

Как пояснили порталу Properm.ru в правоохранительных органах, ДТП произошло по адресу Комсомольский проспект, 12 в 17:00. Водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь вниз по Комсомольскому проспекту, допустил столкновение с автомобилем Infinity. Японская легковушка выезжала с улицы Советская. В результате ДТП пострадали водитель Гранты и две пассажирки. Помощь, сообщили нам очевидцы, медработники оказали пострадавшим на месте.