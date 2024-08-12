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В Перми ищут площадку для строительства маяка с обсерваторией

В Перми ищут площадку для строительства маяка с обсерваторией

12 августа 2024, 07:24
Фото: Freepik
Планируемая площадь участка составит 300-400 кв. м.

В Перми выбирают площадку для строительства маяка с обсерваторией. Управляющая компания «Труменс-Групп» и пермская администрация отмечают, что площадь строительного участка составит 300-400 кв. м. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на гендиректора управляющей компании Елену Денисову.

Маяк будет построен в натуральную величину и станет новой городской достопримечательностью, которая предоставит пермякам развлекательные и познавательные функции. На его верхней точке будет смотровая площадка и небольшая обсерватория.

«Нам важно, чтобы маяк было видно с воды и другого берега Камы. Также важно и его местоположение, чтобы каждый пермяк мог спокойно дойти или доехать до новой достопримечательности. Маяк — это символ надежды и целеустремленности. Поэтому он станет новым символом нашего города», — рассказывает гендиректор компании.

УК «Труменс-Групп» занимается управлением коммерческой недвижимости. И владеет ТЦ «Галерея», БК «Сота», ТЦ «Арктик Холл», а также индустриальным парком «Култаево».

Ранее идею о строительстве маяка Елена Денисова предложила в ходе мероприятия «Особый гость», бизнес-клуба «Идея», на котором присутствовал мэр Перми Эдуард Соснин.

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#Недвижимость#Пермь#Проект#Строительство#Город#Достопримечательность#Маяк
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