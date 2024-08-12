В Перми ищут площадку для строительства маяка с обсерваторией

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Перми выбирают площадку для строительства маяка с обсерваторией. Управляющая компания «Труменс-Групп» и пермская администрация отмечают, что площадь строительного участка составит 300-400 кв. м. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на гендиректора управляющей компании Елену Денисову.
Маяк будет построен в натуральную величину и станет новой городской достопримечательностью, которая предоставит пермякам развлекательные и познавательные функции. На его верхней точке будет смотровая площадка и небольшая обсерватория.
«Нам важно, чтобы маяк было видно с воды и другого берега Камы. Также важно и его местоположение, чтобы каждый пермяк мог спокойно дойти или доехать до новой достопримечательности. Маяк — это символ надежды и целеустремленности. Поэтому он станет новым символом нашего города», — рассказывает гендиректор компании.
УК «Труменс-Групп» занимается управлением коммерческой недвижимости. И владеет ТЦ «Галерея», БК «Сота», ТЦ «Арктик Холл», а также индустриальным парком «Култаево».
Ранее идею о строительстве маяка Елена Денисова предложила в ходе мероприятия «Особый гость», бизнес-клуба «Идея», на котором присутствовал мэр Перми Эдуард Соснин.