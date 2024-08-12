В Перми ищут площадку для строительства маяка с обсерваторией

«Нам важно, чтобы маяк было видно с воды и другого берега Камы. Также важно и его местоположение, чтобы каждый пермяк мог спокойно дойти или доехать до новой достопримечательности. Маяк — это символ надежды и целеустремленности. Поэтому он станет новым символом нашего города», — рассказывает гендиректор компании.