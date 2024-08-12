В Перми из ямы с водой спасли двух собак

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о двух собаках, которые находятся в яме с водой, выбраться не могут. Группа быстрого реагирования службы вытащили собак при помощи лестницы и петли. В каком районе Перми были спасены животные, в службе не сообщают.