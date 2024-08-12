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В Перми из ямы с водой спасли двух собак

В Перми из ямы с водой спасли двух собак

12 августа 2024, 08:44
Фото: ВКонтакте/Пермская городская служба спасения
Спасатели извлекли животных с помощью лестницы и петли.

В воскресенье, 11 августа, пермские спасатели извлекли из ямы с водой двух собак. Об этом сообщают в Пермской городской службе спасения.

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о двух собаках, которые находятся в яме с водой, выбраться не могут. Группа быстрого реагирования службы вытащили собак при помощи лестницы и петли. В каком районе Перми были спасены животные, в службе не сообщают.

24 июля спасатели вызволили из колодезного плена немецкую овчарку по ул. Светлогорская. Пес провалился в незакрытый люк, и его хозяин обратился к спасателям. Чтобы извлечь довольно упитанную овчарку, пришлось использовать альпинистское снаряжение.

#Происшествия#Пермь#Собаки#Животные
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