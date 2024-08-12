В Перми осудили фиктивного акционера «ВСМПО-Ависма» за махинации с дивидендами

О том, что мошенники атаковали «ВСМПО-Ависма», в 2021 году сообщила сама компания. По данным пресс-службы корпорации, неизвестные лица, используя схожие названия компаний и выходные данные, рассылают «Почтой России» письма, где сообщают акционерам о якобы принудительном выкупе акций в связи со сменой формы собственности. При этом в ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“ подобных решений не принималось. Изменение организационно-правовой формы не планируется, предложений о передаче акций третьим лицам не направлялось.