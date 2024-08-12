В Перми осудили фиктивного акционера «ВСМПО-Ависма» за махинации с дивидендами

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Published Сегодня, 12:36
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Updated Сегодня, 12:38
Сегодня, 12 августа, судья Индустриального районного суда Татьяна Старцева осудила жителя Перми Андрея Жуланова за мошенничество с ценными бумагами корпорации «ВСМПО-Ависма», стало известно журналисту Properm.ru. Мужчину осудили к двум годам условного наказания с таким же испытательным сроком.
Мошенник получил в 2020 году дивиденды от имени четырех подставных акционеров, всего на сумму около 2,3 млн рублей. Известно, что пермский махинатор — не единственный в стране, кто незаконно получил деньги от компании.
Мошенничество с акциями Жуланову удалось провернуть в 2020 году благодаря введенным ограничениям в период пандемии. Тогда за получением дивидендов по ценным бумагам не нужно было являться лично в корпорацию, акционерам представлялась возможность направить документы по почте.
Воспользовавшись такой возможностью, Жуланов подделал документы на четырех фиктивных акционеров «ВСМПО-Ависма». Он подделал паспорта акционеров и оформил документы на получение дивидендов на четырех подставных лиц. Деньги от предприятия он получил сам.
После того, как подлог вскрылся и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили журналисту Properm.ru в суде, Жуланов погасил ущерб компании. Однако избежать уголовной ответственности за мошенничество ему это не помогло.
О том, что мошенники атаковали «ВСМПО-Ависма», в 2021 году сообщила сама компания. По данным пресс-службы корпорации, неизвестные лица, используя схожие названия компаний и выходные данные, рассылают «Почтой России» письма, где сообщают акционерам о якобы принудительном выкупе акций в связи со сменой формы собственности. При этом в ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“ подобных решений не принималось. Изменение организационно-правовой формы не планируется, предложений о передаче акций третьим лицам не направлялось.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников — 20 тыс. человек.