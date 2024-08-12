В Перми осуждена няня, похитившая у хозяйки ювелирные украшения на 80 тысяч

Мужчина проникал в подъезды жилых многоквартирных домов, срезал кабель сразу на нескольких лестничных пролетах между этажами, тем самым, лишая жителей домов доступа к интернету. За две недели января им было совершено 11 краж на улицах Юрша и Старцева. Всего было похищено более 370 метров провода. Общая сумма ущерба от противоправной деятельности превысила 50 тыс. рублей.