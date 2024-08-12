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В Перми осуждена няня, похитившая у хозяйки ювелирные украшения на 80 тысяч

В Перми осуждена няня, похитившая у хозяйки ювелирные украшения на 80 тысяч

12 августа 2024, 09:46
Фото: 1MI
Также на счету воришки 45 тысяч рублей, украденных наличными.

Суд вынес приговор ранее судимой 36-летней пермячке. Она признана виновной в совершении шести краж, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина работала в доме потерпевшей няней-сиделкой для грудного ребенка. Она выбирала момент, когда за ее действиями никто не наблюдает, и похищала из шкафа ювелирные изделия и деньги.

Всего же няня-воришка лишила потерпевшую украшений на сумму порядка 80 тыс. рублей и 45 тыс. рублей наличных.

Женщина призналась, что ей срочно нужны были деньги для погашения долгов. Похищенные ювелирные изделия она сдавала в ломбард.

В ходе следствия часть краденого возвращена потерпевшей.

Суд назначил виновной наказание в виде 250 часов обязательных работ.

В июне было окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка, обвиняемого в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Мужчина проникал в подъезды жилых многоквартирных домов, срезал кабель сразу на нескольких лестничных пролетах между этажами, тем самым, лишая жителей домов доступа к интернету. За две недели января им было совершено 11 краж на улицах Юрша и Старцева. Всего было похищено более 370 метров провода. Общая сумма ущерба от противоправной деятельности превысила 50 тыс. рублей.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь
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