В пермских автобусах увеличат количество валидаторов и сделают двойные стёкла

Сохраняются и все базовые требования к автобусам — они должны быть не старше 5 лет, доступны для маломобильных групп населения, оборудованы системами навигационного контроля, учета пассажиропотока, аудиоинформатором и медиапанелями. Кроме того, обязательным станет использование газомоторной техники для всех классов автобусов, кроме малого. При этом на ряде направлений планируется запуск автобусов особо большого класса.