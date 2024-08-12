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В пермских автобусах увеличат количество валидаторов и сделают двойные стёкла

В пермских автобусах увеличат количество валидаторов и сделают двойные стёкла

12 августа 2024, 14:58
Фото: properm.ru
Кроме того, в салонах появятся кнопки тревоги и системы видеонаблюдения с онлайн-доступом.

В новых пятилетних контрактах для перевозчиков в Перми, в частности, появятся обновленные требования к автобусам. Планируется увеличить количество валидаторов с четырёх штук до шести, сообщает в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

Транспортные средства должны быть оснащены bluetooth-маячками для их интеграции с приложением «Транспортная карта Пермь». Это позволит пассажирам оплачивать проезд без необходимости сканирования QR-кода — система сама определит нужное транспортное средство.

В автобусах должна будет работать система кондиционирования воздуха с удалённым контролем температуры. Также транспортные средства должны будут иметь двойное остекление, что позволит системе климат-контроля работать более эффективно. Для безопасности пассажиров автобусы должны будут оснащаться тревожными кнопками и системой видеонаблюдения с возможностью удаленного онлайн-доступа.

Сохраняются и все базовые требования к автобусам — они должны быть не старше 5 лет, доступны для маломобильных групп населения, оборудованы системами навигационного контроля, учета пассажиропотока, аудиоинформатором и медиапанелями. Кроме того, обязательным станет использование газомоторной техники для всех классов автобусов, кроме малого. При этом на ряде направлений планируется запуск автобусов особо большого класса.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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