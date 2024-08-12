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В Пермский государственный институт культуры зачислены студенты из 14 регионов страны

В Пермский государственный институт культуры зачислены студенты из 14 регионов страны

12 августа 2024, 08:09
Фото: с сайта ПГИК
ПГИК полностью закрыл все бюджетные места.

По итогам приемной кампании 2024 года Пермский государственный институт культуры полностью закрыл все бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. Контрольные цифры приема вузом выполнены в полном объеме, дополнительного набора объявляться не будет.

В вуз подали документы абитуриенты из 38 субъектов РФ (Пермь, Пермский край, Удмуртская Республика, Московская, Кировская, Брянская, Новосибирская, Челябинская, Свердловская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Коми, Татарстан и другие). На обучение зачислены студенты из 14 регионов страны, на 25 образовательных программ по 16 направлениям бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета.

В этом году общее число заявлений от абитуриентов на образовательные программы бакалавриата и специалитета достигло 1827, что на 20% заявлений больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Конкурс на очную форму обучения составил 6,3 чел. на место, на заочную форму обучения — 4,2.

В ТОП-10 популярных направлений подготовки/специальностей среди абитуриентов в этом году вошли:

  • Актерское искусство — 16 человек на место;
  • Культурология — 16 человек на место;
  • Туризм — 14 человек на место;
  • Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) — 10 человек на место;
  • Хореографическое исполнительство — 7,3 человек на место;
  • Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия — 6,8 человек на место;
  • Народная художественная культура — 6,6 человек на место;
  • Социально-культурная деятельность — 5,8 человек на место;
  • Вокальное искусство — 4,5 человек на место;
  • Библиотечно-информационная деятельность — 4 человек на место.

20% абитуриентов являлись обладателями аттестата/диплома с отличием. В рамках отдельной квоты в вуз были зачислены 5 абитуриентов, 31 — в рамках квоты целевого обучения.

До 20 августа 2024 года Пермский государственный институт культуры продолжает прием документов от абитуриентов, желающих поступить в вуз на программы бакалавриата и специалитета на коммерческой основе.

Также продолжается прием документов на программы магистратуры и аспирантуры: в магистратуру — до 20 августа 2024 года, в аспирантуру — до 16 августа 2024 года.

Напомним, самым популярным в этом году стал Пермский педагогический университет. Также Properm.ru публиковал итоги приемной кампании Пермского политеха.

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#Высшее образование#Вузы перми#Вуз#Студенты#Институт культуры#Абитуриенты#Приемная кампания
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