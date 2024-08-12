В Пермский государственный институт культуры зачислены студенты из 14 регионов страны

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По итогам приемной кампании 2024 года Пермский государственный институт культуры полностью закрыл все бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. Контрольные цифры приема вузом выполнены в полном объеме, дополнительного набора объявляться не будет.
В вуз подали документы абитуриенты из 38 субъектов РФ (Пермь, Пермский край, Удмуртская Республика, Московская, Кировская, Брянская, Новосибирская, Челябинская, Свердловская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Коми, Татарстан и другие). На обучение зачислены студенты из 14 регионов страны, на 25 образовательных программ по 16 направлениям бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета.
В этом году общее число заявлений от абитуриентов на образовательные программы бакалавриата и специалитета достигло 1827, что на 20% заявлений больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Конкурс на очную форму обучения составил 6,3 чел. на место, на заочную форму обучения — 4,2.
В ТОП-10 популярных направлений подготовки/специальностей среди абитуриентов в этом году вошли:
20% абитуриентов являлись обладателями аттестата/диплома с отличием. В рамках отдельной квоты в вуз были зачислены 5 абитуриентов, 31 — в рамках квоты целевого обучения.
До 20 августа 2024 года Пермский государственный институт культуры продолжает прием документов от абитуриентов, желающих поступить в вуз на программы бакалавриата и специалитета на коммерческой основе.
Также продолжается прием документов на программы магистратуры и аспирантуры: в магистратуру — до 20 августа 2024 года, в аспирантуру — до 16 августа 2024 года.
Напомним, самым популярным в этом году стал Пермский педагогический университет. Также Properm.ru публиковал итоги приемной кампании Пермского политеха.