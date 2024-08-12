В Пермском крае за полгода на производстве погибли 11 человек

В Пермском крае за первые полгода на производстве погибло 11 работников. Всего за этот период произошло 192 несчастных случая на производстве, что на 48 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевое Минтруда.