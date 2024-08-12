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В Пермском крае за полгода на производстве погибли 11 человек

В Пермском крае за полгода на производстве погибли 11 человек

12 августа 2024, 08:01
Фото: Kandinsky
Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности.

В Пермском крае за первые полгода на производстве погибло 11 работников. Всего за этот период произошло 192 несчастных случая на производстве, что на 48 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевое Минтруда.

Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности, где произошло 21 происшествие, в строительной сфере зафиксировали семь тяжелых случаев, а в сфере оптово-розничной торговли и ремонте автомобилей насчитали около пять инцидентов.

В июне работник крупного пермского промышленного предприятия АО «Пермметалл» был госпитализирован с тяжелыми переломами обеих ног. Причиной травмы стало несоблюдение правил и техники безопасности, а также закона об охране труда. На заводе не контролировали безопасность работы при перевозке тяжелых грузов.

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#Минтруд#Пермский край#Строительство#Безопасность#Травмы#Производство#Рабочие
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