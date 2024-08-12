В Прикамье 12 августа простятся с погибшим на СВО Василием Павловым

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб житель Березников Василий Павлов. Об этом сообщили в группе местной администрации во Вконтакте.
Об обстоятельствах и дате гибели бойца не сообщается. Прощание с ним пройдет 12 августа в 11:00 в Культурно-деловом центре по адресу ул. Льва Толстого, 50.
Городская администрация выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего.
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, даты ее окончания неизвестны. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов. Информации о точном количестве погибших российских военнослужащих нет.