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В Прикамье 12 августа простятся с погибшим на СВО Василием Павловым

В Прикамье 12 августа простятся с погибшим на СВО Василием Павловым

12 августа 2024, 06:37
Фото: 1MI/ Березники официальные
Обстоятельства гибели остаются неизвестными.

В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб житель Березников Василий Павлов. Об этом сообщили в группе местной администрации во Вконтакте.

Об обстоятельствах и дате гибели бойца не сообщается. Прощание с ним пройдет 12 августа в 11:00 в Культурно-деловом центре по адресу ул. Льва Толстого, 50.

Городская администрация выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, даты ее окончания неизвестны. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов. Информации о точном количестве погибших российских военнослужащих нет.

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