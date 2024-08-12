В Прикамье 12 августа простятся с погибшим на СВО Василием Павловым

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, даты ее окончания неизвестны. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов. Информации о точном количестве погибших российских военнослужащих нет.