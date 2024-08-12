В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В ходе проведения СВО погиб житель Кишерти Николай Яковлев. Об этом сообщили в группе администрации Кишерсткого округа во Вконтакте.
Обстоятельства и место гибели бойца остаются неизвестными. О месте прощания также станет известно позже. Администрация Кишертского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, даты ее окончания неизвестны. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов. Информации о точном количестве погибших российских военнослужащих нет.