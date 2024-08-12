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В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым

12 августа 2024, 10:31
Фото: 1MI/ Администрация Кишертского муниципально округа
Церемония прощания с погибшим состоится в ближайшее время.

В ходе проведения СВО погиб житель Кишерти Николай Яковлев. Об этом сообщили в группе администрации Кишерсткого округа во Вконтакте.

Обстоятельства и место гибели бойца остаются неизвестными. О месте прощания также станет известно позже. Администрация Кишертского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, даты ее окончания неизвестны. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов. Информации о точном количестве погибших российских военнослужащих нет.

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