В Роспотребнадзоре назвали нормы потребления сахара и соли

Важно полностью исключить из рациона транс-жиры, так как их даже небольшое употребление может быть фатальным. Согласно Всемирной организации здравоохранения, следует уменьшить потребление соли до менее пяти граммов в день. Избыточное употребление соли может привести к гипертонии, проблемам с почками, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам.