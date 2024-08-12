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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Роспотребнадзоре назвали нормы потребления сахара и соли

12 августа 2024, 14:25
Избыток сахара, жиров и соли в рационе может иметь серьезные последствия. Например, количество добавленного сахара не должно превышать 10% от всего количества потребляемых калорий. Об этом напомнили специалисты Роспотребнадзора.

При среднем дневном рационе в 2000 килокалорий, максимальная рекомендуемая доля сахара составляет 12 чайных ложек (менее 50 граммов). Превышение этой нормы может вызвать лишний вес, диабет, кариес и другие заболевания, пишет 360.ru.

Доля потребляемых жиров не должна превышать 30% от общей калорийности, что соответствует 65 граммам в день. Избыточное потребление жиров может привести к ожирению, нарушениям работы печени и обмена веществ, а также способствовать развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно полностью исключить из рациона транс-жиры, так как их даже небольшое употребление может быть фатальным. Согласно Всемирной организации здравоохранения, следует уменьшить потребление соли до менее пяти граммов в день. Избыточное употребление соли может привести к гипертонии, проблемам с почками, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам.

#Алина Ибрагимова
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